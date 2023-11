Black Friday do C6 Bank oferece 60 mil produtos com desconto e cartão sem anuidade

O banco digital C6 Bank está contando com uma série de benefícios e descontos especiais nesta Black Friday. A campanha do banco teve início nesta segunda-feira (20), e se estende até sexta-feira (24), oferecendo CDBs com taxas especiais, isenção de anuidade em cartões de crédito e descontos em passagens aéreas.

Sendo assim, os clientes do C6 Bank contam com diversos CDBs de diferentes prazos, com taxas maiores para as aplicações feitas nesta semana de Black Friday. Para os CDBs pós-fixados com prazos de 1 ano, 18 meses e 24 meses, as taxas especiais serão de 120%, 121% e 122%, respectivamente. Já os CDBs pré-fixados e os IPCA+ também contam com taxas especiais nesta semana, porém devem ser consultados diariamente, pois são modalidades variáveis.

Ainda nos investimentos, caso o cliente C6 Bank possua um assessor e faça portabilidade de suas aplicações para o banco digital, existe a possibilidade de ganhar recompensas em pontos Átomos. Sendo assim, a cada R$ 100 mil em investimentos transferidos para o C6 Bank, o cliente ganha 18 mil pontos, promoção que é válida até o final do ano, ou até a cota de 50 milhões de pontos Átomos ser esgotada.

Ofertas em compras

A Black Friday do C6 Bank também está oferecendo descontos em mais de 60 mil itens, os quais estão à venda na C6 Store, o marketplace dentro do aplicativo do banco digital. Para cada dia da campanha, que vai do dia 20 ao 24 de novembro, as promoções serão focadas em um tipo de produto.

Nesta segunda-feira (20), os descontos foram focados em eletroportáteis, como fritadeiras elétricas e robôs aspiradores. Já neste dia 21, os eletrodomésticos contam com preços especiais, como geladeiras e micro-ondas.

No dia 22, as televisões e aparelhos de informática, como tablets e notebooks, serão os alvos da Black Friday do C6 Bank, e logo em seguida, no dia 23, as promoções irão focar nos smartphones.

Por fim, no último dia da campanha (24), os clientes do C6 Bank irão contar com frete grátis em todos os produtos para qualquer lugar do Brasil, assim como descontos de até 80% em itens que sobraram dos dias anteriores e também outras categorias disponíveis no marketplace.



As promoções em passagens aéreas e viagens podem ser encontradas na aba “C6 Viagens”, localizada dentro do aplicativo do banco digital. Os descontos nesta categoria podem chegar a 65%.

Isenção de anuidade no C6 Bank

Como dito, a Black Friday C6 Bank também oferece isenção em cartões de crédito do banco. Nesse sentido, durante esta semana, chamada de “Carbon Friday”, qualquer cliente que contratar o cartão de crédito C6 Black irá receber isenção de anuidade por seis meses. Além disso, alguns clientes podem receber a oferta de fazer o upgrade para o cartão C6 Carbon, contando com isenção de anuidade por 12 meses.

O cartão Black do C6 Bank foi lançado recentemente pelo banco digital, e é destinado ao público que busca um cartão premium, mas ainda não é elegível para o C6 Carbon. Segundo o head de produtos do C6 Bank, Maxnaun Gutierrez, “O C6 Black foi pensado para atender os clientes que ainda não são elegíveis ao C6 Carbon, mas que querem usufruir dos benefícios de um cartão da categoria premium, como acúmulo de pontos.”