Black Friday está CHEGANDO: brasileiros devem DESEMBOLSAR a média de R$ 700,00

Faltam poucos dias para a Black Friday 2023 e muitas pessoas já estão extremamente ansiosas com as compras que poderão fazer. Mais da metade dos consumidores brasileiros afirmam que pretendem desembolsar aproximadamente R$ 700,00 durante o evento promocional.

Contudo, há muitas pessoas que pensam em gastar bem mais do que isso, com compras de valores maiores. A minoria ainda não tem pretensão de gastos na Black Friday, mas o que se nota desde já é que a expectativa do comércio para uma promoção de rendimentos gigantes.

Intenção de compra na Black Friday

Os descontos representam os principais atrativos do evento comercial. Por esse motivo, vários indivíduos enxergam vantagem em adquirir diversos produtos com preços reduzidos. Isso se configura como uma oportunidade não apenas de obter descontos significativos, mas também de ter acesso a marcas de renome. Sem contar que, com a Black Friday dá para aproveitar combos ou pacotes oferecidos por marcas preferidas e usufruir do sistema de cashback.

Além dos descontos, a oferta de frete grátis por parte de varejistas e marketplaces é mais um dos atrativos. Isso porque o comércio eletrônico, desde a pandemia, é uma opção valiosa para os consumidores.

Quem lidera o ranking de preferência dos brasileiros é o Mercado Livre, seguido pelos marketplaces de varejo. Ademais, a Amazon e a Shopee estão também no páreo das plataformas “queridinhas” de quem aproveitará a promoção, já que poucos pensam em comprar somente nas lojas físicas neste ano.

Mas, algo surpreendente em 2023 provavelmente acontecerá. Em todas as pesquisas feitas a respeito das intenções de compra na Black Friday, uma parcela da população brasileira diz que dará prioridade à compra de pequenos empreendedores. Algo bastante interessante, uma vez que a ação impulsiona o pequeno comércio e o comércio local.

A Cyber Monday (Segunda-feira Cibernética) representa mais uma das ocasiões em novembro em que o setor comercial apresenta ofertas especiais. Este dia, como o próprio nome sugere, concentra-se nas vendas realizadas pelo comércio online e ocorre imediatamente após a Black Friday.

No contexto brasileiro, o evento foi introduzido em 2011 pelo portal Busca Descontos, da mesma forma que a Black Friday. Assim, podemos considerá-la como uma espécie de liquidação do estoque online, ocorrendo após as vendas da Black Friday, embora, usualmente, o comércio brasileiro não adote a prática de liquidação de estoques nessa época do ano.

Aproveitando o embalo, os comerciantes frequentemente estendem suas promoções ao longo da semana, sendo denominada como Cyber Week.

De onde surgiu a Cyber Monday?

A Cyber Monday foi instituída em 2005 nos Estados Unidos, marcando o retorno ao trabalho dos americanos após o Dia de Ação de Graças e o feriado prolongado de 4 dias. Naquela época, a segunda-feira simbolizava o retorno da população ao acesso à internet em seus locais de trabalho, após o final de semana, quando a tecnologia ainda não era amplamente difundida, e as compras eram predominantemente realizadas em lojas físicas.

Diferença da Cyber Monday para a Black Friday

A Black Friday surgiu antes da Cyber Monday, originando-se na década de 1990, na sexta-feira subsequente ao Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Essa tradição remonta ao início das compras para o período natalino, oferecendo uma variedade de descontos.

Por outro lado, a Cyber Monday, que surgiu posteriormente à Black Friday, em 2005, acontece na segunda-feira após o feriado de Ação de Graças. Portanto, realizada depois da Black Friday.

O foco deste dia é estimular as compras no varejo online, que ainda não eram tão comuns na época, através de descontos no comércio eletrônico. Quando foi introduzida, a Cyber Monday contribuiu para popularizar o consumo por meio das plataformas digitais.

Em 2023, a Segunda-feira Cibernética está programada para o dia 27 de novembro. Ela seguirá a tradição de ocorrer sempre na primeira segunda-feira após a Black Friday, que será no dia 24 de novembro.