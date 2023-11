Black Friday JÁ tem RECORDE de GOLPES mesmo sem ter chegado o dia da promoção; cuidado

Está se aproximando a próxima edição da Black Friday e tanto os estabelecimentos comerciais quanto os consumidores já estão bastante entusiasmados. Mas, apesar da animação, é imperativo que as pessoas estejam atentas durante esse dia especial de promoções para não caírem em possíveis golpes.

A época da Black Friday ocorre sempre na última sexta-feira de novembro, sendo que neste ano, essa festividade quase tradicional acontecerá no dia 24. Com a proximidade do Natal e as celebrações de fim de ano, é esperado um aumento significativo nas atividades de compra e venda. Por isso é tão importante ficar atento aos estelionatários de plantão.

Quais os golpes da Black Friday que estão sendo mais comuns?

Metade do dobro na Black Fraude

Uma das práticas fraudulentas mais reconhecidas nesta época é a conhecida como “Black Fraude”, que até gerou uma piada em relação ao nome do dia de promoções. Isso ocorre porque alguns comerciantes tentam enganar os consumidores ao aumentar os preços perto do evento. Assim, em seguida, anunciam descontos considerados “super vantajosos”.

No entanto, na realidade, o valor praticamente permanece o mesmo, sem descontos reais. Esse comportamento representa um claro caso de má-fé por parte do anunciante e pode ser denunciado aos órgãos fiscalizadores, como o Procon.

Aumento de preço no carrinho de compras

Outra situação comum está relacionada aos preços no carrinho de compras em lojas virtuais. Na pressa de adquirir o item desejado, o consumidor adiciona a mercadoria ao carrinho e, ao finalizar a compra com pressa, não verifica que o valor retornou ao original, sem a aplicação do desconto prometido.

Como resultado, o cliente acaba pagando mais sem perceber. Para remediar essa situação, é essencial ter capturas de tela do anúncio original, do carrinho de compras e do comprovante de pagamento, permitindo assim que a pessoa reivindique seus direitos.



Você também pode gostar:

Frete abusivo

Outra fraude comum da Black Friday envolve o preço abusivo do frete para a entrega de produtos adquiridos online. Após uma cuidadosa pesquisa entre lojas concorrentes, o consumidor decide comprar em um determinado site, apenas para descobrir que o custo do frete é excessivamente alto. Essa prática é adotada por lojistas que tentam compensar os descontos oferecidos nos produtos. Portanto, é crucial ficar atento ao valor do frete antes de finalizar a compra.

Prazo de entrega muito longo ou demora na entrega

Um fator que pode comprometer a experiência de compra é o prazo de entrega, que pode ser excessivamente longo ou sujeito a atrasos. Mesmo com um preço atrativo, frete gratuito, boa reputação da loja e produtos de qualidade, a satisfação pode ser prejudicada pela demora na entrega.

Nos anos anteriores, o site Reclame Aqui registrou um aumento no número de queixas relacionadas a atrasos ou prazos abusivos de entrega após a Black Friday, atingindo mais de 17º mil reclamações desse tipo somente no mês de dezembro. Para evitar frustrações com os prazos, é aconselhável verificar o intervalo mínimo e máximo para entrega antes de efetuar a compra.

Sites falsos na Black Friday

Uma ameaça significativa em termos de golpes na Black Friday são os sites falsos. Este é um perigo maior do que descontos falsos ou problemas de demora na entrega. Isso porque os golpistas utilizam diversos meios de divulgação, como e-mails, redes sociais e WhatsApp, para promover ofertas atraentes.

No entanto, essas divulgações direcionam o usuário para um site fraudulento. Nesse cenário, o consumidor pode encontrar um site aparentemente idêntico e prosseguir com a compra. Contudo, ao concluir o processo, o dinheiro vai para os criminosos em vez da loja legítima.

O resultado é que o consumidor fica sem a mercadoria, que nunca será entregue, sofrendo o prejuízo do pagamento feito aos golpistas. Portanto, é crucial manter-se vigilante e adotar medidas de segurança ao realizar compras online durante a Black Friday.

Como se proteger dos golpes da Black Friday

Diante da multiplicidade de golpes durante a Black Friday, é crucial adotar medidas de precaução para evitar cair em fraudes. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a se proteger:

Pesquise o histórico da loja

Antes de realizar uma compra, invista tempo em pesquisar sobre a reputação do vendedor. Verifique avaliações, comentários em fóruns e consulte órgãos de proteção ao consumidor, como Procon, Reclame Aqui e Proteste. Certifique-se de que a empresa é idônea, possui um endereço físico e oferece um serviço de atendimento ao cliente.

Verifique a barra de endereços na internet

Esteja atento à barra de endereços do navegador para identificar possíveis golpes. Confira se o site possui um certificado de segurança com o ícone do cadeado, se o endereço está correto e se a URL exibe as letras “HTTPS”, indicando uma conexão segura.

Desconfie de preços muito baixos

Embora promoções sejam atrativas, fique atento a preços excessivamente baixos. Criminosos frequentemente usam descontos tentadores para distrair os consumidores. Desconfie e pesquise sobre o site ou aplicativo para confirmar a autenticidade da promoção.

Cuidado com o pagamento

Ao realizar o pagamento, seja via PIX ou boleto, confirme sempre os dados do destinatário na tela da transação ou no boleto. O destinatário deve corresponder ao nome da loja ou empresa onde você fez a compra. Se houver disparidade nas informações, entre em contato com os canais de suporte para esclarecimentos.

Prefira cartão virtual

Complementando as medidas de segurança durante o fechamento de compras e pagamentos, o uso de cartões virtuais é uma excelente opção. Essa modalidade consiste em uma versão digital do cartão físico, com números e CVV diferentes, e o código de segurança que se altera periodicamente.

Essa dinâmica proporciona uma camada adicional de proteção. Isso porque, mesmo em caso de um site falso ou roubo de dados, os criminosos não terão informações estáticas para realizar transações fraudulentas.