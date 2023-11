Black Friday: veja lista completa de produtos que terão os maiores descontos

Milhões de brasileiros de todas as regiões do país já estão se preparando para mais uma edição da Black Friday. Este ano, o evento comercial ocorre já na próxima sexta-feira (24), e deve contar com descontos generosos em vários produtos e serviços no decorrer de todo o dia.

Até lá, os consumidores ainda terão um tempo para planejar as suas compras e evitar problemas. Neste sentido, é muito importante prestar atenção aos detalhes, e nas áreas que provavelmente devem ofertar os maiores descontos na edição deste ano de Black Friday.

Áreas com maior desconto

Nesta semana, a Promobit, uma espécie de plataforma colaborativa que registra anúncios de produtos, realizou um levantamento com as categorias com maior volume de ofertas de descontos nesta edição da Black Friday. O sistema também realizou uma comparação com o que se registrou nos anos anteriores.

Neste sentido, eles indicaram uma média de descontos por cada uma das categorias. Abaixo, você pode conferir o resultado detalhado:

Moda e calçados: 49,35%;

Supermercado e delivery: 46,26%;

Bebidas: 42,58%;

Móveis e decoração: 38,51%;

Artigos para bebês e crianças: 35,03%;

Informática: 32,20%;

Smartphones, tablets e telefones: 28,23%;

Eletrônicos, áudio e vídeo: 28,05%;

Eletrodomésticos: 25,32%.

Agora, você pode conferir o crescimento médio de descontos por categoria, considerando a comparação com os números do ano passado:

Eletrodomésticos: 356,53%;

Utilidades domésticas: 236,84%;

Eletroportáteis: 236,12%;

Móveis e decoração: 192,08%;

Bebidas: 176,60%;

Smartphones, tablets e telefones: 168,04%;

Casa e construção: 167,49%;

Cama, mesa e banho: 150,33%;

Perfumes e beleza: 141,53%;

Saúde e higiene: 138,90%;

Relógios e joias: 132,53%;

Eletrônicos, áudio e vídeo: 116,69%;

Games: 112,59%;

Mochilas e malas: 110,76%;

Moda e calçados femininos: 92,96%;

Câmeras, filmadoras e drones: 87,93%;

Supermercado e delivery: 86,11%;

Suplementos e fitness: 85,30%;

Moda e calçados masculinos: 80,40%;

Papelaria e material de escritório: 79,91%;

Filmes, música e seriados: 79,80%;

Informática: 79,41%;

Outros: 79,12%;

Viagem, pacotes e passagens: 75,70%;

Livros, e-books e e-readers: 66,32%;

Peças e acessórios para automóveis: 60,70%;

Esporte e lazer: 59,49%;

Ferramentas e jardim: 56,58%;

Artigos para bebês e crianças: 46,76%;

Petshop: 33,07%;

Brinquedos e hobbies: 13,52%;

Aplicativos e software: –3,33%.



Você também pode gostar:

O que os brasileiros querem comprar na Black Friday?

Mas quais são os gostos dos brasileiros? O que eles estão pretendendo comprar na Black Friday deste ano? Para tentar responder estas perguntas, o Google contratou a empresa Offerwise. A ideia é tentar descobrir as preferências dos consumidores, e o que eles mais devem comprar no evento do próximo dia 24 de novembro.

De acordo com a pesquisa, os eletrônicos estão no topo da lista de preferência dos brasileiros nesta Black Friday. Os resultados mostraram que nada menos que 69% dos entrevistados pretendem comprar algo deste categoria no dia 24 de novembro. Estamos falando de itens como:

celulares;

computadores;

eletrodomésticos;

televisores.

O estudo em questão ouviu 2 mil brasileiros das classes A, B e C, e também revelou que a compra de itens eletrônicos são aquelas que fazem o consumidor brasileiro se planejar mais. Afinal de contas, estamos falando de produtos notadamente mais caros.

Mas não são apenas os eletrônicos que estão na lista de interesses dos consumidores brasileiros. A mesma pesquisa também revelou que existem outros destaques, como:

vestuário (53%);

beleza e cuidado pessoal (37%);

suplementos (aumento de 24% no interesse em relação ao ano passado).

Por falar em aumento de interesse, é importante frisar que esta elevação foi percebida em 24 das 27 áreas pesquisadas. Destaques também para os setores de casa e construção, automotivo e eletroportáteis.

“[Na pandemia], todo mundo ficou em casa e pesquisou mais, porque foi obrigado. O consumidor começa a pesquisar todos os tipos de categoria”, afirma Fábio Garcia, head de negócios para varejo do Google no Brasil.

“O brasileiro está mais online, aprendeu melhor a pesquisar online. Tem a disponibilidade, mais empresa disponibilizando serviços e produtos online. Quem sabe essa vai ser a Black Friday de mais categorias do que estamos acostumados”, completou ele.

Todo este aumento de percepção pode estar ligado ao aumento do otimismo em relação aos números da economia no Brasil. Ainda de acordo com a pesquisa, 68% dos entrevistados disseram que acreditam que a situação econômica da sua família vai melhorar até o final do ano.