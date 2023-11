Blog ao vivo do UFC Vegas 82: Brendan Allen x Paul Craig

Este é o blog ao vivo do UFC Vegas 82 de Brendan Allen x Paul Craig, luta principal dos pesos médios no sábado em Las Vegas.

Invicto desde seu retorno ao peso médio no ano passado, Allen se afirmou como um dos melhores lutadores de 185 libras do mundo. Com quatro vitórias seguidas, sendo três no mata-leão, “All In” está atualmente no top 10 do UFC, e agora em sua segunda vaga no evento principal da promoção. Se ele conseguir manter esse ímpeto contra Craig, o jogador de 27 anos pode se tornar uma ameaça legítima ao título em 2024.

Um favorito dos fãs, conhecido por suas finalizações habilidosas e sua capacidade de realizar reviravoltas incríveis, Criag estava entre os 15 primeiros pesos meio-pesados ​​antes de cair para 185 libras no início deste ano. Em sua estreia, Craig mostrou as habilidades que o tornam querido, superando uma situação difícil para finalizar Andre Muniz no segundo round e conquistar o ranking dos médios. Agora “Bearjew” espera entrar no top 10 da divisão para poder lutar pelo título.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC Vegas 82 abaixo.