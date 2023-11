Bloqueio e desbloqueio online do Empréstimo Consignado do INSS: conheça o procedimento

Apesar de ter como objetivo proporcionar benefícios aos aposentados, o empréstimo consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pode se transformar em uma fonte de incômodo devido ao assédio constante dos bancos, que frequentemente contatam os aposentados oferecendo o produto.

Agora, uma solução está disponível para aqueles que desejam evitar essa abordagem.

A taxa de juros do empréstimo consignado do INSS atualmente está fixada em 1,84% ao mês, de acordo com o teto estabelecido pela Previdência Social.

Entretanto, esta taxa pode ser ainda mais vantajosa, uma vez que os bancos têm a flexibilidade de oferecer valores menores e condições mais atrativas aos seus clientes, tornando essa modalidade financeira ainda mais interessante.

Enfim, uma ferramenta foi recentemente disponibilizada para possibilitar o bloqueio e desbloqueio da contratação do empréstimo consignado.

Essa funcionalidade, acessível de forma online, oferece aos aposentados e pensionistas a capacidade de fechar essa janela de oportunidade para novos créditos, proporcionando maior controle sobre suas finanças.

Além disso, o processo de desbloqueio, caso haja arrependimento, é descomplicado e pode ser realizado de forma ágil pela internet. Para saber mais sobre essa ferramenta e como utilizá-la, confira as informações abaixo.

Como funciona o empréstimo consignado?



O empréstimo consignado do INSS é uma modalidade de empréstimo destinada a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Brasil.

Nesse tipo de crédito, as parcelas do empréstimo são descontadas diretamente do benefício previdenciário do solicitante, o que proporciona condições mais favoráveis, como taxas de juros mais baixas em comparação a outras modalidades de empréstimo.

Por conta da garantia do pagamento através do desconto direto no benefício, os bancos e instituições financeiras têm maior segurança ao conceder o empréstimo consignado, o que resulta em condições mais acessíveis para os beneficiários do INSS.

Entretanto, é importante que os beneficiários estejam cientes das condições e compromissos financeiros antes de optarem por essa modalidade de empréstimo.

Como gerenciar solicitações de empréstimo consignado do INSS

O processo para bloquear ou desbloquear pedidos de empréstimo consignado do INSS é simplificado e pode ser realizado de forma conveniente, sem a necessidade de visitar uma agência da Previdência Social ou do banco responsável pelo pagamento do benefício.

Todas as etapas são conduzidas de maneira eficiente através do aplicativo ou do site do Meu INSS.

Vale ressaltar que a principal responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é repassar o valor do benefício aos aposentados e pensionistas.

Qualquer questão relacionada ao empréstimo consignado, como o montante a ser solicitado, número de parcelas, e demais detalhes, deve ser tratada diretamente com a instituição financeira.

Caso surjam reclamações ou dúvidas sobre o crédito contratado, é fundamental contatar a instituição financeira responsável. Afinal, muitos desses problemas podem ser solucionados por meio de canais específicos oferecidos por ela.

Além disso, é possível registrar eventuais queixas nos portais governamentais, como o Fala.BR ou Consumidor.Gov, para assegurar uma abordagem eficiente e transparente na resolução de problemas.

Em suma, a gestão das solicitações de empréstimo consignado do INSS é um processo descomplicado, facilitado pela plataforma online do Meu INSS.

Colocando, dessa forma, o controle nas mãos dos beneficiários, que podem resolver questões relacionadas aos empréstimos de forma ágil e conveniente.

Passo a passo para bloqueio ou desbloqueio dessa modalidade de crédito

Se você está buscando gerenciar seu empréstimo consignado, o processo de bloqueio ou desbloqueio pode ser facilmente realizado através do Meu INSS, seja pelo site ou aplicativo. Siga os passos abaixo para garantir um controle eficaz sobre seus serviços/benefícios:

Antes de tudo, acesse o Meu INSS através do site oficial ou do aplicativo; Depois, no painel principal, localize e clique no botão “Novo Pedido”; Em seguida, na barra de pesquisa, digite as palavras-chave “bloquear” ou “desbloquear” para direcionar-se ao serviço desejado; Agora, na lista de serviços/benefícios disponíveis, selecione o que corresponde ao seu objetivo; Leia atentamente as informações exibidas na tela, seguindo as instruções fornecidas; Por fim, avance no processo conforme as orientações, garantindo a conclusão bem-sucedida do bloqueio ou desbloqueio do seu empréstimo consignado.

Simples, não é? Com essa funcionalidade é possível garantir maior praticidade e rapidez, permitindo que você tenha controle total sobre seu empréstimo consignado diretamente pelo Meu INSS.

Por último, lembre-se sempre de estar atento às informações apresentadas e de seguir os passos cuidadosamente para garantir uma gestão eficiente de suas finanças.