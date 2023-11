Blue Ivy melhorou as habilidades de dança devido aos odiadores no início da turnê ‘Renaissance’

Beyoncé filha, Hera Azul tem sido uma presença constante em quase todos os shows da turnê ‘Renaissance’ este ano – e ela melhorou seu jogo no palco… tudo graças aos inimigos.

Após a estreia de seu filme-concerto neste fim de semana, o NYT revisou o filme e citou Queen Bey dizendo … O envolvimento de BI com a turnê era para ser apenas um acordo temporário e único … mas se tornou uma coisa normal depois que seu filho recuou.

Esta notícia causou grande rebuliço nas redes sociais… metade dos Twitter está indignado com o fato de tantas pessoas terem criticado brutalmente a garota de 11 anos no início da turnê, mas outros estão usando isso como prova de que Blue Ivy é resiliente/talentosa – porque ela é uma dançarina muito melhor agora.

Filmagem de suas saídas de maio na Europa tem circulado online… e sim, você pode ver uma grande diferença em como ela se apresentou em comparação com shows recentes.

O debate agora é se as duras avaliações de suas habilidades na época eram justificadas ou não – alguns acham que BI 100% mereceu a crítica que recebeu, argumentando que se ela ficar sob os holofotes (ao lado de sua mãe, nada menos) será justo jogo. Outros acham que a garota merecia uma folga.

Ela deveria ter ouvido o artista profissional que contratou artistas profissionais e disse que ela não estava pronta. Ela brincou e descobriu. Ela está melhor com isso agora. Recompor-se. https://t.co/YZNzaODPms

De qualquer forma, Blue Ivy provou ser mais do que digna de dividir os holofotes com seu pai famoso. E à medida que ela envelhece, mais escrutínio virá… essas são as oportunidades, garoto.