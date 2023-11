Bob Knight, lendário treinador de basquete, morto aos 83 anos

Knight se tornou o técnico principal dos Hoosiers em 1971 … passando 29 temporadas no programa, incluindo 24 participações em torneios da NCAA e 22 temporadas com 20 vitórias.

O tempo de Knight em Bloomington terminou em polêmica – depois que ele foi capturado em vídeo sufocando um ex-jogador Neil Reed em 1997, a escola implementou uma política de tolerância zero para com o treinador… e ele foi demitido depois que um aluno Kent Harvey acusou Bobby de agarrá-lo pelo braço por se referir a ele como “Cavaleiro”.

Knight foi introduzido no Hall da Fama do Basquete Naismith em 1991 … e no Hall da Fama do Basquete Universitário em 2006.