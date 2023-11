Bobby Green lança desafio para o UFC Austin após Dan Hooker ser forçado a sair: ‘Todos vocês conseguem’

Bobby Green quer que alguém se apresente, assim como ele faria.

Na terça-feira, foi divulgada a notícia de que Dan Hooker estava fora da luta agendada contra Green, no UFC Austin, devido a uma nova fratura no braço. A luta estava marcada para servir como co-luta principal do card, mas agora o UFC está em busca de um adversário para Green, e “King” espera que um de seus companheiros pesos leves atenda a chamada.

“Quero ver quem é gangster como eu”, disse Green em seu Instagram. “Lutei com 10 dias de antecedência. Fui com duas semanas de antecedência. Ganhei peso, desmaiei, meus pulmões entraram em colapso e tudo mais com duas semanas de antecedência. Eu fiz tudo. Deixe-me ver quem gangster gosta de mim. Eu garanto que ninguém se aproxima. Vamos descobrir.”

O próprio Green tem um histórico de estar pronto para intervir num piscar de olhos, principalmente contra Islam Makhachev com apenas 10 dias de antecedência. E, felizmente para Green, vários de seus colegas pesos leves também mostraram disposição para fazê-lo, com vários lutadores respondendo ao desafio, incluindo Rafael dos Anjos, Terrance McKinney e até o ex-adversário Jared Gordon.

Bárbara Verde @BobbyKGreen vamos voltar atrás, irmão, acho que faz sentido terminarmos o negócio -Jared Gordon (@JFlashGordonMMA) 22 de novembro de 2023

estou dentro @ufc e aí, seria uma honra derrubar o rei, mas todas as tochas devem ser passadas -Terrance McKinney (@twrecks155) 22 de novembro de 2023

Green está atualmente em 13º lugar no ranking dos leves do UFC e vem de uma das maiores vitórias de sua carreira, um nocaute de 33 segundos sobre Grant Dawson em outubro. Dado isso, não está claro no momento quais combatentes voluntários, se houver, poderão ter a oportunidade de enfrentá-lo. Mesmo assim, “King” agradece a todos que se voluntariaram, postando outro vídeo no Instagram dizendo que está feliz em enfrentar qualquer um deles.

“Tenho ouvido vocês”, disse Green. “Eu estive ouvindo. Eu vejo todos vocês. Todos vocês podem conseguir. Todos vocês.”

O UFC Austin acontece no dia 2 de dezembro, no Moody Center, em Austin, Texas, e terá como luta principal o confronto leve entre Beneil Dariush e Arman Tsarukyan.