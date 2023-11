Bob’s ABRE CARGOS em QUATRO REGIÕES; Veja vagas, salários e mais!

O Bob’s, rede de restaurantes que foi a primeira marca de fast food no Brasil, está recrutando novos funcionários para preencher o seu time. Sendo assim, antes de falar mais sobre a marca que se espalhou rapidamente pelo país através do seu sólido modelo de negócio de franquias, veja quais são as vagas:

Advogado Jurídico Franquia Sr. – Rio de Janeiro – RJ – Advocacia Geral;

Gerente de Expansão – Todo Brasil – Venda Externa: Participar dos estudos e definição das diretrizes para definição do orçamento de planejamento e expansão de acordo com o plano estratégico da empresa e do orçamento geral aprovado;

Atendente Lanchonete – Porto Alegre – RS – Atendente / Recepção / Garçom;

Atendente de Lanchonete – Tubarão – SC – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Atendente de Restaurante – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria: Irá atuar com atendimento ao cliente, recepcionar, apresentar os produtos, realizar a organização da loja, estocagem e organização do local;

Atendente de Lanchonete – Ananindeua – PA – Atendimento;

Assistente Contábil Financeiro – Contas a Pagar – Salvador – BA – Finanças;

Atendente de Fast Food – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Assistente de Gerência – Rio de Janeiro – RJ – Lanchonete, Fast Food;

Atendente de Loja de Shopping – Louveira – SP – Lanchonete, Fast Food;

Gerente de Loja – São Paulo – SP – Gastronomia.

Mais sobre o Bob’s

Sobre o Bob’s, é bacana mencionar que trata-se de uma empresa genuinamente brasileira, com 70 anos de mercado. Além de ser a primeira rede de fast food do Brasil, a primeira loja foi inaugurada no burburinho de Copacabana em 1952 e posteriormente expandiu para todos o Brasil.

Sua expansão começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias. Ao longo de seus 70 anos de história, vem construindo boas memórias e levando qualidade e tradição, sendo referência em atendimento “com seu jeito especial de ser”.

Atualmente, são mais de 1000 pontos de vendas, empregando mais de 10 mil colaboradores em todos estados do país. Além de ser uma marca genuinamente brasileira e nacionalmente conhecida, a rede possui um serviço diferenciado e investe em inovação constantemente.

Confira alguns benefícios

Vale-transporte;

Seguro de Vida;

Participação nos lucros;

Vale-refeição;

Assistência odontológica;

Assistência médica;

Previdência Privada.



Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga e se candidatar.

