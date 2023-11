Bolsa Família 2023: última chamada! Descubra o que fazer para se cadastrar e garantir seu benefício

O Bolsa Família, uma iniciativa do Governo Federal destinada a apoiar famílias em condições de extrema pobreza e vulnerabilidade social, passou por atualizações para o ano de 2023. Estas modificações estabelecem novos montantes e acréscimos ao auxílio.

É recomendável examinar as informações sobre como realizar o cadastro, quem tem direito ao Bolsa Família e o calendário de pagamento atualizado para 2023. Será que ainda há chances de você receber?

O que caracteriza o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa social que busca oferecer apoio financeiro a famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social. Para ilustrar quem pode ser beneficiado, considere o seguinte cenário: uma família cujo provedor recebe um salário mínimo (R$1.320,00) e tem sete dependentes em casa. Nesse caso, a família estaria apta a receber o Bolsa Família, uma vez que o valor seria distribuído igualmente entre todos os membros, totalizando R$188,57 por indivíduo.

Além disso, o programa acompanha a regularidade escolar dos dependentes mencionados na solicitação do benefício. A regularidade escolar é um dos requisitos essenciais para se qualificar para o Bolsa Família.

Para efetuar a inscrição no programa, é necessário estar registrado no Cadastro Único, também conhecido como CadÚnico. O cadastro pode ser realizado em um ponto de atendimento da assistência social. Uma novidade para 2023 é o pré-cadastro, que, embora não dispense a necessidade de uma visita presencial aos órgãos responsáveis, pode agilizar o procedimento nos postos de assistência social.

Requisitos para cadastro no programa

Os requisitos incluem:

Regularidade escolar mínima de 60% para crianças de 4 e 5 anos.

Regularidade escolar mínima de 75% para crianças e jovens de 6 a 18 anos.

Acompanhamento nutricional de crianças com até 7 anos.

Carteira de vacinação atualizada.

Comprovante de acompanhamento pré-natal (para gestantes).



Como realizar o cadastro no Bolsa Família em 2023?

Para facilitar o processo de cadastramento, o Governo Federal lançou o site/aplicativo MOPS. Este possibilita localizar o ponto de assistência social mais próximo de sua residência ou local de trabalho.

Os documentos necessários para efetuar a inscrição no Bolsa Família incluem:

Documento de identidade com foto (RG ou CNH).

Título de eleitor ou CPF.

Comprovante de endereço.

Documentos que confirmem a tutela do dependente mencionado .

. Para outros membros da família, é necessário apresentar:

Documento de identidade com foto (RG).

Certidão de nascimento, certidão de casamento.

Carteira de trabalho (se aplicável).

Além disso, é importante reunir os seguintes documentos:

Comprovante de vacinação.

Comprovante de matrícula e regularidade escolar dos dependentes.

Comprovantes de acompanhamento pré-natal para gestantes.

Após a obtenção dos documentos necessários, é necessário dirigir-se a um posto de assistência social, prefeitura ou outro órgão público responsável, dependendo da cidade e estado de residência do solicitante.

Durante a visita ao posto de assistência, o solicitante passará por uma entrevista, na qual se farão perguntas para verificar as informações presentes nos documentos fornecidos. Não é preciso levar toda a família para a entrevista. O solicitante pode representar os membros da família e apresentar os documentos de cada um.

Após a entrevista e a análise dos documentos, o solicitante receberá o NIS (Número de Identificação Social), que é um número de cadastro para cidadãos que já recebem algum benefício social.

Calendário em 2023

O calendário de pagamento do Bolsa Família em 2023 basea-se no NIS dos beneficiários. Os pagamentos referentes a novembro se iniciarão ainda nesta semana, mais especificamente no dia 17. Então, por meio dessas informações, é possível compreender como o Bolsa Família opera, como realizar a inscrição, os documentos necessários e o calendário de pagamento para 2023. O programa tem como objetivo oferecer suporte a famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo para a melhoria das condições de vida dessas famílias.