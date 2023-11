Bolsa Família anuncia benefício EXTRA para mulheres chefes de família; saiba mais

O Bolsa Família é um programa social que tem passado por atualizações desde março de 2023, visando garantir direitos e benefícios para mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. Uma das grandes novidades é um benefício especial direcionado para as mulheres chefes de família, que agora receberão um bônus de R$ 350, além do adicional de R$ 150 para até duas crianças de zero a seis anos de idade.

Consulta do Bolsa Família

Para acompanhar o benefício, o aplicativo Bolsa Família para Android e iPhone (iOS) oferece uma maneira eficaz de se manter atualizado sobre o benefício e suas informações. Através do aplicativo, é possível acessar o calendário de pagamentos, consultar o valor depositado, as parcelas de pagamento e um extrato detalhado. Além disso, a seção “Sobre o Bolsa Família” no aplicativo oferece perguntas frequentes e informações importantes para esclarecer dúvidas sobre o benefício.

Calendário de Pagamento do Bolsa Família de Novembro

Confira abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de novembro:

| NIS com final 1 | 17 de novembro |

| NIS com final 2 | 20 de novembro |

| NIS com final 3 | 21 de novembro |

| NIS com final 4 | 22 de novembro |



| NIS com final 5 | 23 de novembro |

| NIS com final 6 | 24 de novembro |

| NIS com final 7 | 27 de novembro |

| NIS com final 8 | 28 de novembro |

| NIS com final 9 | 29 de novembro |

| NIS com final 0 | 30 de novembro |

Programas Extras do Bolsa Família

Além das atualizações no valor do benefício para mulheres chefes de família, o Bolsa Família oferece outros programas extras para garantir uma maior assistência às famílias em situação de vulnerabilidade. Confira abaixo alguns desses programas:

Benefício Variável Familiar Nutriz

Esse programa tem como objetivo aumentar o pagamento em R$ 50 por cada membro da família com até seis meses de idade. Com isso, busca-se garantir uma maior assistência às crianças nessa faixa etária, contribuindo para o seu desenvolvimento saudável.

Benefício de Renda de Cidadania

O Benefício de Renda de Cidadania é mais um programa adicional do Bolsa Família, que oferece um adicional de R$ 142 por pessoa da família. Esse benefício visa complementar a renda familiar, proporcionando uma melhoria nas condições de vida das famílias beneficiadas.

Benefício Complementar

O Benefício Complementar garante que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600. Com essa atualização, busca-se ampliar o impacto positivo do programa, proporcionando um valor mais significativo para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Benefício Primeira Infância

O Benefício Primeira Infância adiciona R$ 150 por criança de até sete anos que faça parte da família beneficiada pelo Bolsa Família. Esse programa tem como objetivo auxiliar no cuidado e desenvolvimento das crianças nessa faixa etária, garantindo uma melhor qualidade de vida e oportunidades para o seu futuro.

Importante Apoio às Famílias em Vulnerabilidade Social

O Bolsa Família tem passado por atualizações significativas desde março de 2023, com o objetivo de garantir direitos e benefícios para as famílias em situação de vulnerabilidade social. A nova vantagem destinada às mulheres chefes de família, que receberão um bônus de R$ 350, demonstra o comprometimento do programa em promover a igualdade de gênero e o apoio às famílias mais necessitadas.

Além disso, os programas extras do Bolsa Família, como o Benefício Variável Familiar Nutriz, o Benefício de Renda de Cidadania, o Benefício Complementar e o Benefício Primeira Infância, buscam ampliar o alcance e o impacto positivo do programa, proporcionando uma assistência mais abrangente e completa às famílias beneficiadas.

É importante ressaltar que, para se manter atualizado sobre o benefício e suas informações, é recomendado utilizar o aplicativo Bolsa Família, que oferece acesso ao calendário de pagamentos, consulta de valores e um extrato detalhado. Dessa forma, as famílias podem acompanhar de forma eficaz o benefício e tirar eventuais dúvidas.

O Bolsa Família continua sendo um importante apoio para as famílias em situação de vulnerabilidade social, auxiliando no combate à pobreza e na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária.