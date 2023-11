Bolsa Família aumenta fiscalização dos beneficiários: ATENÇÃO

Recentemente, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou o órgão Rede de Fiscalização para o programa Bolsa Família e para o Cadastro Único. Assim, este tem o objetivo de fiscalizar possíveis fraudes na folha de pagamento e na liberação de cotas dos benefícios.

O decreto foi assinado durante a última semana pelo presidente Lula. Desse modo, de acordo com o documento, será também uma das atribuições da equipe:

A formulação de novas propostas para o aprimoramento e fiscalização de diversos programa sociais.

Ao todo, o novo órgão conta com oito membros, coordenados pela Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Segundo a direção da equipe, outros órgãos poderão ser convidados, porém não de maneira permanente. Desta forma, os participantes serão:

Quatro representantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;

Um representa da Advocacia-Geral da União e outro Controladoria-Geral da União;

Um representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e outro da Secretaria Geral da Presidência da República.

De acordo com as informações do Governo Federal, o grupo irá trabalhar conforme as seguintes regras:

O grupo se reunirá a cada três meses, com possibilidades de encontros extraordinários;

A participação na Rede de Fiscalização não contará com remuneração;

O grupo precisa elaborará um plano de trabalho anual;

A criação da Rede atende uma norma prevista na Lei 14.601, de junho, que reformulou o Bolsa Família e definiu o pagamento mínimo de R$ 600 por família assistenciada.

Portanto, é muito importante que os beneficiários do Bolsa Família sigam cumprindo as regras do programa.

Beneficiários devem se atentar às regras

Para continuar recebendo suas parcelas, os beneficiários do Bolsa Família devem atender às regras do programa. Isto é, tendo que:

Receber uma renda máxima de R$ 218 por cada membro da família;

Estar inscrito no Cadastro Único;

Manter o cadastro atualizado a cada dois anos ou a cada mudança em suas informações.

Além disso, o programa também exige o cumprimento de condicionalidades, quais sejam:

Realização do acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação de todos os membros da unidade familiar;

Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças com menos de sete anos;

Para as crianças com idade entre quatro a cinco anos, frequência escolar mínima de 60% e 75% para os beneficiários de seis a 18 anos incompletos que não tenham finalizado a educação básica.

Portanto, para continuar recebendo seus valores, a família deve seguir cumprindo estas exigências.

O objetivo do governo é destinar o benefício para aqueles que realmente precisam. Assim, a fiscalização deverá retirar todos os que não fazem mais parte do público-alvo da medida.

Veja também: Benefício auxilia no pagamento de energia elétrica no Norte do país

Além disso, gestão federal vem implementando a busca ativa, ou seja, a procura de pessoas que cumprem todas as regras do programa, mas que ainda não fazem parte. Desse modo, será possível tanto tirar quem não deve receber, quanto adicionar os cidadãos de maior necessidade.