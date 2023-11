Bolsa Família: Caixa faz novos pagamentos nesta terça (21/11); veja quem recebe

O Bolsa Família é um benefício social que atende milhões de famílias brasileiras em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Nesta terça-feira (21/11), a Caixa Econômica Federal vai realizar mais um lote de pagamentos do programa, referente ao mês de novembro.

Assim, os beneficiários que têm o Número de Identificação Social (NIS) com final 5 vão receber o dinheiro na conta social digital da Caixa.

Mas é importante lembrar que o valor do benefício varia de acordo com a renda, o número e a idade dos membros da família. Dessa forma, confira a nossa matéria na íntegra e fique por dentro dos valores, regras e veja todas as datas dos repasses deste mês.

Novo valor do Bolsa Família em novembro

Como já dito, o valor do Bolsa Família depende da composição familiar. No entanto, nenhuma família poderá receber menos do que R$ 600 por mês.

Mas, além desse valor mínimo, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) , em parceria com o Governo Federal, criou os bônus do Bolsa Família. Trata-se de acréscimos que os beneficiários têm direito, de acordo com a sua composição familiar. Confira:

Gestantes e lactantes recebem bônus de R$ 50;

Crianças com até 6 anos de idade recebem bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos recebem bônus de R$ 50.

Ademais, as famílias mais numerosas também podem se beneficiar da regra do mínimo per capita. Através dela, o grupo familiar pode receber o mínimo de R$ 142 por pessoa, de forma que as famílias maiores recebam um pagamento maior.



Calendário de pagamentos

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos pagamentos do Bolsa Família e organiza o calendário oficial de acordo com o último dígito do NIS dos beneficiários. Nesta terça, recebem aqueles que possuem o NIS com final 3. Confira todas as datas:

NIS final 1: 17 de novembro;

NIS final 2: 20 de novembro (ANTECIPADO PARA 18 DE NOVEMBRO) ;

; NIS final 3: 21 de novembro;

NIS final 4: 22 de novembro;

NIS final 5: 23 de novembro;

NIS final 6: 24 de novembro;

NIS final 7: 27 de novembro (ANTECIPADO PARA 25 DE NOVEMBRO) ;

; NIS final 8: 28 de novembro;

NIS final 9: 29 de novembro;

NIS final 0: 30 de novembro.

Como sacar o Bolsa Família?

Os beneficiários do Bolsa Família podem usar o cartão do benefício para fazer saque nas agências, caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

No entanto, também é possível fazer o saque sem cartão. Para isso, basta gerar um código no aplicativo Caixa Tem e se dirigir a uma agência da Caixa, a uma casa lotérica ou a um terminal de autoatendimento.

Assim, é só seguir as instruções no autoatendimento ou informar o código do app para o atendente.

Ademais, também é possível fazer compras e pagar contas pelo Caixa Tem, usando o cartão de débito virtual ou o QR Code.

Como saber se tenho direito ao Bolsa Família?

Para saber se você tem direito ao Bolsa Família, é preciso conhecer as regras do programas. Em primeiro lugar, é necessário ter renda mínima per capita é de R$ 218. Isso significa que ao somar o rendimentos de todas as pessoas da mesma casa e, depois, dividir pelo número de integrantes, o resultado não deve ser superior o R$ 218.

Além disso, também é preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais). Isso porque esse cadastro é a porta de entrada para os benefícios assistenciais do governo.

Sendo assim, este é o banco de dados em que o MDS pode identificar as famílias que tem direito o Bolsa Família e fazer a concessão.

Vale lembrar que o responsável familiar deve realizar a atualização do CadÚnico a cada dois anos ou sempre que houver alguma mudança nas informações da família.

Por fim, ao conseguir entrar no programa, os beneficiários deverão cumprir algumas condicionalidades, que visam melhorar a frequência escolar das crianças e adolescentes e a saúde da família. Confira quais são:

Crianças, adolescentes e gestantes devem realizar a atualização da caderneta de vacinação;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Mulheres e crianças de até 7 anos devem realizar o acompanhamento nutricional;

A atualização do CadÚnico deve ser atualizada a cada dois anos ou sempre quando houver a mudança de alguma informação familiar, como alteração na renda, inclusão ou exclusão de novos integrantes, por exemplo.