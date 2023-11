Bolsa Família: Caixa faz novos pagamentos nesta terça (28/11); veja quem recebe

Nesta terça-feira (28/11), a Caixa Econômica Federal realiza os repasses do Bolsa Família para um novo grupo de beneficiários. Os depósitos seguem o calendário oficial do programa, que é definido seguindo o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.

Reconhecido como o maior programa de distribuição de renda do Brasil, o Bolsa Família irá beneficiar mais de 20 milhões de famílias. Através dele, o governo oferece renda e dignidade para os mais carentes.

A seguir, confira mais detalhes sobre o pagamento desta terça e veja o calendário oficial com todas as datas dos repasses.

Pagamento no Bolsa Família continua nesta terça

Os pagamentos do Bolsa Família referente a novembro começaram no último dia 17. Assim, a cada dia, um novo grupo pode ter acesso aos recursos do programa. Desta vez, poderão receber a parcela os beneficiários que possuem o NIS com final 8.

A Caixa realiza os depósitos na conta social digital dos inscritos, com acesso por meio do aplicativo Caixa Tem. O app está disponível para telefones Android e IOS e funciona como uma conta digital.

Dessa forma, os beneficiários do Bolsa Família podem realizar transferências, PIX, pagamento de boletos, recarga de celular e ainda acessar a diversos serviços da Caixa pelo aplicativo.

Uma das principais vantagens do Caixa Tem é ter acesso a diversos serviços do banco sem sair de casa, evitando longas filas e espera sem fim. Por isso, o recomendado é utilizar o Caixa Tem para movimentar os valores do Bolsa Família.



No entanto, a Caixa também oferece a opção de saque em dinheiro para os clientes que desejarem. Para isso, oferece os seguintes canais de atendimento:

Caixas eletrônicos;

Agências;

Correspondentes Caixa Tem;

Lotéricas.

Valor do Bolsa Família em novembro

O valor do Bolsa Família em novembro seguirá as mesmas regras dos meses anteriores. Sendo assim, haverá o pagamento mínimo de R$ 600 por família, bem como o pagamento mínimo de R$ 142 por integrante, beneficiando as famílias mais numerosas.

Além disso, o Governo Federal também fará o pagamento dos acréscimos, de acordo com o grupo familiar dos inscritos. Terão direito ao benefício extra os seguintes integrantes:

Gestantes e nutrizes, com acréscimo de R$ 50;

Crianças de até 6 anos de idade, com acréscimo de R$ 150;

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos, com acréscimo de R$ 50.

Para garantir o recebimento do benefício, as famílias precisam manter o CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais) atualizado. Isso porque é através desse banco de dados que o governo consegue identificar as famílias que têm direito e fazer o repasse dos valores.

De modo geral, é necessário atualizar o cadastro a cada dois anos ou sempre que houver alguma mudança de informações no grupo familiar, o que ocorrer primeiro.

Calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos do Bolsa Família de novembro começou no dia 17 e seguirá até o dia 30. A seguir, confira todas as datas:

NIS final 1: 17 de novembro;

NIS final 2: 20 de novembro (ANTECIPADO PARA 18 DE NOVEMBRO) ;

; NIS final 3: 21 de novembro;

NIS final 4: 22 de novembro;

NIS final 5: 23 de novembro;

NIS final 6: 24 de novembro;

NIS final 7: 27 de novembro (ANTECIPADO PARA 25 DE NOVEMBRO) ;

; NIS final 8: 28 de novembro;

NIS final 9: 29 de novembro;

NIS final 0: 30 de novembro.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Em primeiro lugar, para ter direito ao Bolsa Família é necessário ter renda mínima per capita é de R$ 218. Isso significa que ao somar o rendimentos de todas as pessoas da mesma casa e, depois, dividir pelo número de integrantes, o resultado não deve ser superior o R$ 218.

Além disso, também é preciso estar inscrito no CadÚnico. Isso porque esse cadastro é a porta de entrada para os benefícios assistenciais do governo.

Sendo assim, este é o banco de dados que o MDS utiliza para identificar as famílias que tem direito o Bolsa Família e fazer a concessão.