Bolsa Família: calendário de dezembro é DIVULGADO; confira todas as datas e valores

O pagamento do Bolsa Família de novembro está chegando ao fim e os beneficiários já podem consultar o calendário de pagamentos de dezembro. Diferente dos meses anteriores, o Governo Federal já confirmou que haverá a antecipação do último pagamento de 2023.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e entenda como vão ocorrer os repasses do Bolsa Família em dezembro, confira todas as datas e os valores que os beneficiários vão receber no próximo mês.

Bolsa Família: calendário de pagamentos de dezembro de 2023

O pagamento do Bolsa Família é feito mensalmente, seguindo o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Para o mês de dezembro, o calendário oficial já foi divulgado pelo Ministério da Cidadania e pela Caixa Econômica Federal.

A novidade é que, neste mês, os pagamentos serão antecipados. Nos meses anteriores, os repasses ocorreram sempre nos últimos 10 dias de cada mês de forma que até o último dia do mês todos os beneficiários já estejam com o seu pagamento em mãos.

No entanto, em dezembro, o Governo Federal irá garantir que todos os repasses ocorram antes do natal. Dessa forma, o calendário prevê o início dos depósitos no dia 12 de dezembro, seguindo até o dia 23. A seguir, confira o calendário oficial com todas as datas:

NIS final 1: 12 de dezembro;

NIS final 2: 13 de dezembro;

NIS final 3: 14 de dezembro;

NIS final 4: 15 de dezembro;

NIS final 5: 18 de dezembro;

NIS final 6: 19 de dezembro;

NIS final 7: 20 de dezembro;

NIS final 8: 21 de dezembro;

NIS final 9: 22 de dezembro;

NIS final 0: 23 de dezembro.

Valor do benefício em dezembro



O valor do Bolsa Família varia de acordo com a composição e a renda de cada família. De modo geral, os beneficiários terão a parcela fixa de R$ 600, bem como também poderão receber acréscimos, de acordo com os integrantes. Confira quem tem direito a receber os bônus e o seu respectivo valor:

Gestantes e nutrizes, com bônus de R$ 50;

Crianças com até 6 anos de idade, com bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos, com bônus de R$ 50.

Além disso, este mês também haverá o pagamento do Auxílio Gás. Assim, as famílias que fazem parte dos dois programas poderão receber um valor ainda maior em dezembro.

O valor do benefício ainda não foi divulgado. Isso porque ele segue a média nacional do botijão de gás dos últimos 6 meses, divulgada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo). Os pagamentos do Auxílio Gás seguem o mesmo calendário do Bolsa Família.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Em primeiro lugar, para ter direito ao Bolsa Família é necessário ter renda mínima per capita é de R$ 218. Isso significa que ao somar o rendimentos de todas as pessoas da mesma casa e, depois, dividir pelo número de integrantes, o resultado não deve ser superior o R$ 218.

Além disso, também é preciso se inscrever no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais). Isso porque esse cadastro é a porta de entrada para os benefícios assistenciais do governo.