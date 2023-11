Bolsa Família CANCELADO para mais de 4 milhões de pessoas; Saiba o motivo

O Bolsa Família, programa de transferência direta de renda que beneficia milhões de brasileiros, recentemente passou por uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) que encontrou irregularidades em mais de 4 milhões de cadastros. Esta matéria aprofunda-se nesse tema, analisando as implicações dessas descobertas e possíveis soluções.

Análise do TCU e sua Repercussão

Um levantamento realizado pelo TCU revelou que aproximadamente 4,75 milhões de pessoas estavam recebendo o benefício do Bolsa Família de forma irregular. Com isso, as famílias envolvidas tiveram seu benefício cancelado. Além disso, o tribunal estimou que esses pagamentos irregulares poderiam causar um prejuízo de R$ 34 bilhões aos cofres públicos.

A Auditoria e suas Descobertas

A auditoria considerou os dados do CadÚnico de janeiro de 2019 a junho de 2023, período em que foram destinados R$ 285 bilhões para o programa. Os 4,75 milhões de cadastros irregulares representam mais de um quinto do total de beneficiários.

Inconsistências Encontradas

A investigação revelou a existência de 29,8 mil CPFs inválidos e 283 mil registros de beneficiários já falecidos. Além disso, 22,5% das famílias cadastradas no programa não atendiam aos requisitos básicos até maio do mesmo ano.

Possíveis Causas das Irregularidades

Os técnicos responsáveis pelo levantamento apontaram algumas possíveis causas para as irregularidades, como falta de controle nas autodeclarações, falhas no monitoramento de dados e na execução do programa nos municípios.



Você também pode gostar:

Melhorias Propostas para o Bolsa Família

O TCU sugeriu algumas ações que podem ser adotadas para solucionar os problemas encontrados, incluindo o estabelecimento de sistemas de supervisão e monitoramento municipais e estaduais do CadÚnico.

Implementação de um Sistema de Avaliação Periódico

A criação de um sistema de avaliação periódico dos dados foi uma das propostas feitas pelo TCU. Este sistema poderia ajudar a identificar e corrigir inconsistências de forma mais eficiente.

Capacitação, Comunicação e Apoio aos Agentes de Cadastro

Outra sugestão foi a elaboração de estratégias mais eficientes para a capacitação, comunicação e apoio aos agentes responsáveis pelos cadastros, a fim de evitar futuras irregularidades.

Aperfeiçoamento da Legislação

O aprimoramento da legislação também foi citado como uma possível solução para os problemas encontrados. A legislação atual pode não ser suficientemente clara ou rigorosa, permitindo brechas para o registro de beneficiários que não atendem aos requisitos do programa.

Próximos Passos

As propostas do TCU ainda serão analisadas pelos ministros. Se aprovadas, o TCU poderá implementar as mudanças propostas, o que poderia resultar em uma maior eficácia e transparência do programa Bolsa Família.

A auditoria do TCU revelou a existência de milhões de cadastros irregulares no programa Bolsa Família, resultando no cancelamento do benefício para essas famílias e em um potencial prejuízo de bilhões de reais para os cofres públicos. As propostas feitas pelo TCU para resolver esses problemas podem levar a melhorias significativas no programa, garantindo que o Bolsa Família beneficie apenas aqueles que realmente têm direito ao auxílio.

Pagamentos do Bolsa Família em novembro

O Bolsa Família segue um calendário de pagamentos específico, que é baseado no último número do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. As datas exatas variam a cada mês, mas os pagamentos são geralmente feitos nos últimos 10 dias úteis do mês.

Veja a seguir o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de novembro de 2023:

NIS final 1: 17 de novembro

NIS final 2: 20 de novembro

NIS final 3: 21 de novembro

NIS final 4: 22 de novembro

NIS final 5: 23 de novembro

NIS final 6: 24 de novembro

NIS final 7: 27 de novembro

NIS final 8: 28 de novembro

NIS final 9: 29 de novembro

NIS final 0: 30 de novembro

Quem tem Direito ao Bolsa Família?

O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Isso significa que grupos que possuem renda de até R$ 282 por pessoa são elegíveis para o benefício. Além disso, a família deve estar com os dados atualizados no Cadastro Único, que é a base do governo para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Valores do Bolsa Família 2023

Para 2023, o Bolsa Família estabeleceu os seguintes critérios de pagamento:

No mínimo R$ 600 por família de até 4 integrantes;

R$ 142 por integrante para famílias com mais de 4 integrantes;

R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos;

R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18;

R$ 50 adicionais para gestantes;

R$ 50 adicionais por criança de até seis meses.