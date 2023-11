Bolsa Família DEPOSITANDO R$ 750 para APENAS algumas famílias e brasileiros QUESTIONAM aumento

Após a confirmação do repasse adicional de R$ 150 pelo Governo Federal para os beneficiários do Bolsa Família, inúmeras famílias no Brasil questionam o motivo. Além disso, como o novo ciclo já começou, muitos aguardam com expectativa os pagamentos programados para o mês de novembro.

Contudo, para usufruir dos benefícios suplementares, os cidadãos brasileiros inscritos no CadÚnico devem observar as diretrizes estabelecidas pelo programa. Só assim é possível compreender as condições para a concessão do Bolsa Família com o valor de R$ 750.

Para receber a mais no Bolsa Família, é preciso estar atento às regras

Muitas famílias no Brasil aguardam com ansiedade os pagamentos do Bolsa Família deste mês de novembro, após a confirmação do repasse extra de R$ 150. Entretanto, para receber o benefício adicional, é necessário estar em conformidade com as normas do programa.

A primeira exigência é estar devidamente cadastrado no Cadastro Único com todas as informações atualizadas. Isso implica que sempre que houver alguma modificação no núcleo familiar, o titular do benefício deve comunicar as autoridades competentes. A falta de atualização cadastral pode resultar na suspensão e, consequentemente, no bloqueio do programa.

Além disso, para receber o BPI (Benefício Primeira Infância), que adiciona R$ 150 ao valor da pensão de novembro, o titular e sua família devem cumprir algumas condicionalidades. Estas se relacionam com a saúde e a educação, além de ter uma criança de zero a seis anos. Confira essas condições a seguir.

As condições para receber o benefício

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento nutricional (peso e altura) de crianças menores de sete anos;

Realização do pré-natal para gestantes e acompanhamento para mães que já amamentam (nutrizes);

Frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes entre seis e 15 anos.

O objetivo dessas condições é monitorar o cumprimento dos compromissos pelas famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Dessa forma, fica sendo responsabilidade do poder público a garantia de acesso aos serviços sociais básicos e a busca ativa das famílias em situação de maior vulnerabilidade.



Essas condições também servem para identificar famílias em situação de não cumprimento das condicionalidades. Tal ação possibilita a implementação de políticas e programas públicos para melhor acompanhar os cidadãos nessa situação.

Objetivos das condições do Bolsa Família

Em geral, as condições têm como meta incentivar as famílias a participar de forma mais efetiva no processo educacional e nas ações de prevenção e promoção da saúde. Dessa forma, as gerações futuras podem ter melhores oportunidades devido ao aumento do conhecimento e ao desenvolvimento pleno de suas capacidades.

A gestão das condições relacionadas ao Bolsa Família é realizada de maneira colaborativa pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), da Saúde e da Educação. Nos municípios, o trabalho conjunto é feito pelas secretarias de educação, saúde e assistência social.

Entenda os tipos de condições

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação

Essa condição é crucial para assegurar a saúde de crianças e adolescentes, protegendo-os de doenças graves. Famílias que não cumprem essa condição podem ter o benefício suspenso por um mês.

Acompanhamento nutricional

Essa condição é essencial para identificar e prevenir problemas de desnutrição e sobrepeso em crianças menores de sete anos. Famílias que não cumprem essa condição podem ter o benefício suspenso por um mês.

Realização do pré-natal

Essa condição é fundamental para garantir a saúde da mãe e do bebê durante a gravidez. Famílias que não cumprem essa condição podem ter o benefício suspenso por um mês.

Frequência escolar

Essa condição é crucial para garantir o acesso à educação e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Famílias que não cumprem essa condição podem ter o benefício suspenso por um mês.

É imperativo que as famílias beneficiárias do Bolsa Família estejam cientes das condições e as cumpram para garantir a continuidade do benefício. No entanto, aqueles que não as cumprem podem estar sujeitos a sanções.