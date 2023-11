O Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal (CEF), mais uma vez, autoriza novos saques a partir desta segunda-feira (27). Contudo, o destaque está no retorno do pagamento do Bolsa Família, um dos principais programas sociais do país.

Novos saques autorizados pelo CAIXA TEM: BOLSA FAMÍLIA e outros benefícios sociais

Com o objetivo de fornecer assistência financeira a mais de 20 milhões de pessoas de baixa renda, o Caixa Tem se consolida como uma ferramenta fundamental para o repasse de benefícios.

Bolsa Família pelo Caixa Tem: calendário de pagamentos e quem recebe:

O programa Bolsa Família, gerido pela Caixa Econômica Federal, está operando os pagamentos conforme o calendário estabelecido. Contudo, as datas de repasse deste mês são as seguintes, levando em conta o número de identificação social (NIS) final de cada beneficiário:

NIS final 1: 17 de novembro

NIS final 2: 20 de novembro (antecipado para 18/11)

NIS final 3: 21 de novembro

NIS final 4: 22 de novembro

NIS final 5: 23 de novembro

NIS final 6: 24 de novembro

NIS final 7: 27 de novembro (valor pago de forma antecipada para 25/11)

NIS final 8: 28 de novembro

NIS final 9: 29 de novembro

NIS final 0: 30 de novembro

Os valores a serem pagos pelo programa variam conforme a composição familiar:

R$ 600,00 como valor base do Bolsa Família.

Um adicional de R$ 150,00 para famílias com filhos entre 0 e 6 anos de idade.

R$ 110,00 destinados às famílias participantes do Auxílio Gás.

Um extra de R$ 50,00 para cada filho entre 7 e 18 anos incompletos.

Para gestantes na família, é garantido um adicional de R$ 50,00.

O papel do Caixa Tem e a satisfação dos beneficiários



Desde 2020, o Caixa Tem vem se destacando como uma plataforma confiável e eficiente para o pagamento de auxílios e benefícios sociais. Sua capacidade de atender à alta demanda de cidadãos de forma consistente tem sido fundamental para garantir que os repasses sejam feitos pontualmente.

De modo geral, o retorno do pagamento do Bolsa Família via Caixa Tem representa uma fonte crucial de suporte financeiro para milhões de famílias em todo o Brasil. Em resumo, o calendário estabelecido e os valores adicionais fornecidos, visando diferentes necessidades familiares, demonstram o comprometimento em auxiliar aqueles que mais precisam.

O papel desempenhado pelo Caixa Tem na efetivação desses pagamentos é crucial, e a expectativa é de que continue a oferecer suporte eficiente aos beneficiários dos programas sociais.

Diversas fraudes envolvem o programa Bolsa Família e requerem atenção

Uma das fraudes mais comuns envolve o cadastramento irregular de beneficiários. Isso ocorre quando pessoas que não se enquadram nos critérios estabelecidos conseguem acesso aos benefícios, muitas vezes por meio de informações falsas ou manipulação dos dados.

Falsos beneficiários

Outra prática fraudulenta é a criação de “beneficiários fantasmas”. Isso acontece quando cadastros são criados para pessoas que não existem ou que não fazem parte das famílias declaradas, permitindo que recursos sejam desviados indevidamente.

Omissão de informações

Há também casos em que beneficiários omitem informações relevantes, como mudanças na renda familiar, para continuar recebendo os benefícios de forma indevida.

Uso indevido dos recursos e outras questões ameaçam o programa

Além disso, há relatos de situações em que os recursos do Bolsa Família são usados de maneira inadequada, não atendendo ao propósito inicial do programa, que é prover condições básicas de subsistência.

Contudo, é essencial que os órgãos responsáveis estejam atentos a essas questões, realizando fiscalizações rigorosas para identificar e coibir práticas fraudulentas. Sendo assim, investimentos em tecnologia e análise de dados podem ser aliados valiosos na identificação de irregularidades nos cadastros. Desse modo, garantindo maior transparência e eficiência na distribuição dos recursos.

O Programa Bolsa Família desempenha um papel fundamental na redução da desigualdade e na promoção da inclusão social. No entanto, enfrenta desafios significativos relacionados a fraudes que comprometem sua eficácia.