Bolsa Família em Novembro: Quando cai na conta o pagamento antecipado?

O Bolsa Família é um programa social do Governo Federal que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Neste artigo, vamos fornecer informações detalhadas sobre o Bolsa Família, desde o pagamento até as datas de depósito. Continue lendo para saber mais sobre esse importante benefício.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda criado pelo governo brasileiro em 2003. Seu objetivo é combater a pobreza e a desigualdade social, fornecendo auxílio financeiro mensal para famílias de baixa renda. O valor do benefício varia de acordo com a composição familiar e a renda per capita.

Quem tem direito?

Para ser elegível ao Bolsa Família, a família deve atender a alguns critérios estabelecidos pelo governo. São eles:

Renda: a família deve ter uma renda per capita de até R$ 89,00 mensais para se qualificar ao benefício básico do programa. Já o benefício variável é destinado a famílias com renda per capita de até R$ 178,00 mensais. Cadastro Único: é necessário estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Esse cadastro é feito nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e é importante para que o governo identifique as famílias em situação de vulnerabilidade. Informações atualizadas: é fundamental manter as informações atualizadas no CadÚnico, como mudanças na composição familiar, renda e endereço. Caso contrário, a família pode perder o benefício.

Como funciona o pagamento do Bolsa Família?

O pagamento do Bolsa Família é feito mensalmente, seguindo um calendário estabelecido pelo governo. As famílias recebem o benefício por meio de um cartão magnético, que pode ser sacado em agências bancárias, lotéricas ou correspondentes bancários.

Antecipação do Bolsa Família em novembro



Em alguns casos, o pagamento do Bolsa Família é antecipado. No mês de novembro, por exemplo, as famílias com NIS 1 recebem o benefício primeiro. No entanto, ainda não foi confirmado se haverá antecipação do pagamento em novembro para outros grupos.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em novembro

Confira abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família em novembro:

Final do NIS Data de depósito NIS 1 17 de novembro NIS 2 20 de novembro (antecipa no dia 18) NIS 3 21 de novembro NIS 4 22 de novembro NIS 5 23 de novembro NIS 6 24 de novembro NIS 7 27 de novembro (antecipa no dia 25) NIS 8 28 de novembro NIS 9 29 de novembro NIS 0 30 de novembro

É importante ressaltar que a antecipação do pagamento não representa uma alteração no calendário oficial, mas sim a liberação para que grupos que recebem na segunda-feira possam sacar o benefício no sábado anterior.

Como consultar o valor do Bolsa Família?

A consulta do valor do benefício pode ser feita de diversas maneiras. Confira abaixo os canais disponíveis:

Aplicativo do Bolsa Família Aplicativo Caixa Tem Aplicativo do CadÚnico Portal Cidadão da Caixa Whatsapp Bolsa Família (+55 61 4042 1552) Ouvidoria MDS no Telegram Telefone 121 do MDS Central da Caixa no número 111

Horário de depósito do Bolsa Família

Segundo a Caixa Econômica Federal, os benefícios sociais do Bolsa Família começam a ser liberados nas primeiras horas do dia. Até as 9h da manhã, o beneficiário terá o dinheiro depositado em sua conta.

É importante mencionar que, além do valor mínimo de R$ 600,00, as famílias podem receber adicionais de R$ 150,00 para cada filho com idade entre 0 e 6 anos, e um benefício de R$ 50,00 destinado a gestantes, bebês de até seis meses e jovens de 7 a 18 anos incompletos.

Cadastre-se e aproveite os benefícios

O Bolsa Família é um programa essencial para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Neste artigo, apresentamos informações sobre o benefício, quem tem direito, como funciona o pagamento, a antecipação em novembro e o calendário de pagamentos. Além disso, mostramos como consultar o valor do benefício e o horário de depósito. Se você se enquadra nos critérios estabelecidos pelo programa, não deixe de realizar o cadastro no CadÚnico e aproveitar esse importante benefício do governo.