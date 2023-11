Bolsa Família em novembro terá Calendário antecipado? Veja detalhes

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal, destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e alcançar a cidadania plena.

Neste mês de novembro, a partir do dia 17, o Bolsa Família estará disponível para os inscritos com NIS final 1. Em novembro, o valor a ser recebido pelas famílias será inferior ao usual devido à ausência do adicional do Auxílio Gás. No entanto, a antecipação do pagamento será aplicada apenas a dois grupos específicos.

Beneficiários do Bolsa Família em Novembro

O benefício do Bolsa Família será disponibilizado entre os dias 17 e 30 de novembro para mais de 21 milhões de famílias. A antecipação não representa uma alteração no calendário oficial, mas sim a permissão para que grupos que costumam receber na segunda-feira tenham acesso ao benefício no sábado anterior.

Calendário de Pagamento Antecipado

Aqueles com NIS final 2 e 7 terão o pagamento antecipado, permitindo o saque no sábado anterior ao dia programado. O cronograma do Bolsa Família em novembro é o seguinte:

17 de novembro – depósito para NIS 1;

20 de novembro – depósito para NIS 2 (antecipação prevista para o dia 18);

21 de novembro – depósito para NIS 3;

22 de novembro – depósito para NIS 4;

23 de novembro – depósito para NIS 5;

24 de novembro – depósito para NIS 6;

27 de novembro – depósito para NIS 7 (antecipação prevista para o dia 25);

28 de novembro – depósito para NIS 8;

29 de novembro – depósito para NIS 9;

30 de novembro – depósito para NIS 0;

Antecipação do Bolsa Família em AM, RS e SC

Em outubro, quase um milhão de famílias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Amazonas tiveram o benefício antecipado devido a enchentes devastadoras e seca severa. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) ainda não confirmou se a antecipação será mantida em novembro.



Como verificar os valores do Bolsa Família?

Existem várias maneiras de verificar os valores do Bolsa Família que serão pagos em novembro. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, oferece diversas maneiras eficientes para que os beneficiários possam verificar os valores a serem recebidos de forma totalmente online.

Opções para verificar os valores

Aplicativo do Bolsa Família: Disponível para Android e iOS, este aplicativo permite que você verifique os valores do Bolsa Família. Aplicativo do Caixa Tem: Também disponível para Android e iOS, este aplicativo é outra opção para verificar os valores. Aplicativo do Cadastro Único: Este aplicativo, assim como o site do programa, permite que você verifique os valores do Bolsa Família. Portal Cidadão da Caixa: Este portal é uma maneira conveniente de verificar os valores do Bolsa Família. Atendimento telefônico: Ligando para os números 121 e 111, você pode obter informações sobre os valores do Bolsa Família.

Horário de Liberação do Bolsa Família

De acordo com a Caixa, os benefícios sociais começam a ser liberados nas primeiras horas do dia. Até as 9h da manhã, o beneficiário já possui o dinheiro depositado na conta.

Sacando o Bolsa Família

Os beneficiários que estão acostumados a sacar pelo cartão do Bolsa Família, cartão do Auxílio Brasil ou Cartão Cidadão podem continuar retirando o dinheiro nas lotéricas, correspondentes e agências da Caixa. Portanto, neste mês de novembro dois grupos, aqueles com NIS final 2 e 7, receberão a parcela do Bolsa Família antecipada em novembro.

Orçamento das famílias

O Bolsa Família é um programa de especial importância para muitas famílias em todo o Brasil, pois é uma transferência de renda que impacta diretamente o orçamento dessas famílias. É importante estar ciente das datas de pagamento e verificar regularmente os valores a serem recebidos para evitar surpresas. Atualmente, o programa beneficia mais de 21 milhões de famílias brasileiras, fornecendo um auxílio financeiro para aqueles que vivem em condições de vulnerabilidade socioeconômica.