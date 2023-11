Bolsa Família faz COMUNICADO para as mães solteiras inscritas no programa

O Bolsa Família, programa promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), anunciou recentemente a liberação de dois benefícios adicionais para os participantes. Este é um comunicado importante, especialmente para as mães solteiras inscritas no programa.

Os Novos Benefícios

Os novos benefícios adicionais são o Benefício Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar. Vamos entender melhor como cada um desses benefícios funciona:

Benefício Primeira Infância

Este benefício destina um auxílio no valor de R$150,00 para as famílias que possuem crianças entre 0 e 6 anos de idade.

Benefício Variável Familiar

Este benefício provê um repasse de R$50,00 para as famílias que possuem crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, além de gestantes e nutrizes.

Os dois benefícios são ilimitados e podem ser acumulados. Isso significa que uma família pode receber ambos os benefícios ao mesmo tempo, caso se enquadre nos critérios.

Parcela Regular do Bolsa Família



Você também pode gostar:

Além desses benefícios adicionais, o Bolsa Família também oferece uma parcela regular que varia de acordo com o número de membros da família. O valor inicial é de R$142,00 por pessoa, aumentando progressivamente conforme o número de integrantes na família. No entanto, o valor não será inferior a R$600,00, a menos que haja descontos aplicados.

Aqui estão os valores que uma família pode receber da parcela regular:

Famílias com até quatro pessoas: R$600,00;

Famílias com cinco pessoas: R$710,00;

Famílias com seis pessoas: R$852,00;

Famílias com sete pessoas: R$994,00;

Famílias com oito pessoas: R$1.136,00;

Famílias com nove pessoas: R$1.278,00;

Famílias com dez pessoas: R$1.420,00.

Calendário de Pagamentos de Novembro

Os pagamentos do Bolsa Família são feitos pela Caixa Econômica Federal (CEF), seguindo um calendário específico baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar ou Legal.

Confira o calendário de pagamentos para o mês de novembro:

Último Dígito do NIS Data do Pagamento 1 17 de novembro 2 20 de novembro (antecipado para 18 de novembro, sábado) 3 21 de novembro 4 22 de novembro 5 23 de novembro 6 24 de novembro 7 27 de novembro (antecipado para 25 de novembro, sábado) 8 28 de novembro 9 29 de novembro 0 30 de novembro

Os depósitos são feitos na conta digital do Caixa Tem e podem ser sacados utilizando o cartão do benefício. Para aqueles sem o cartão, é possível efetuar o saque por meio do aplicativo do Caixa Tem, disponível para Android e iOS.

“Essas novas mudanças no Bolsa Família são importantes para ajudar as famílias que mais precisam. O objetivo é fornecer apoio financeiro para garantir uma vida melhor e mais digna para essas pessoas.” – Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social

Lembramos sempre que é importante ficar atento às datas de pagamento e às informações oficiais do programa. Fique conectado conosco para continuar recebendo as mais recentes atualizações sobre o Bolsa Família.

Como se cadastrar no Bolsa Família em 2023?

Para se cadastrar no Bolsa Família em 2023, é necessário realizar o pré-cadastro no Cadastro Único (CadÚnico). Essa etapa pode ser feita pela internet, por meio de um site/aplicativo chamado MOPS, lançado pelo Governo Federal. No MOPS, é possível verificar qual é o posto de atendimento mais próximo da sua casa ou trabalho.

No momento do cadastro, é importante ter em mãos alguns documentos, tanto do solicitante quanto dos demais membros da família. Os documentos necessários incluem:

Documentos necessários para o cadastro no Bolsa Família:

Solicitante: Documento com foto (RG ou CNH); Título de eleitor ou CPF; Comprovante de endereço; Comprovante de tutela (documento de guarda ou outros documentos que comprovem a tutela do dependente declarado).

Demais familiares: Documento com foto (RG); CPF; Certidão de nascimento, certidão de casamento; Carteira de trabalho (quando houver).

Outros documentos importantes: Comprovante de vacinação; Comprovante de matrícula e frequência escolar dos dependentes; Comprovante de acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes.



Após o cadastro, é necessário comparecer a um posto da assistência social, prefeitura ou outro órgão público para passar por uma entrevista. Essa entrevista serve para confirmar as informações presentes nos documentos apresentados e não é necessário levar toda a família, apenas o solicitante pode comparecer e levar os documentos de cada um dos dependentes.