Bolsa Família: NOVA forma de CONSULTAR extrato já está disponível

O pagamento da parcela de novembro do Bolsa Família terá início na sexta-feira (17), contemplando boa parte dos beneficiários elegíveis para receber os fundos do programa. A Caixa continuará distribuindo os pagamentos até o final do mês.

O cronograma de pagamentos do programa social segue um padrão, com as distribuições ocorrendo nos últimos dez dias úteis de cada mês. Portanto, aqueles que não receberam sua parcela, podem verificar o extrato do Bolsa Família e ficar informados sobre a situação de seu pagamento, assim como o montante a ser recebido.

Resgate seus recursos

Se os beneficiários desejam sacar seus recursos, é importante saber que podem se dirigir a uma agência bancária da Caixa Econômica para realizar a transação. Geralmente, é suficiente utilizar o cartão de débito da conta ou o cartão social.

Os saques podem ser efetuados nos seguintes locais:

Unidades lotéricas;

Correspondentes Caixa Aqui;

Terminais de autoatendimento;

Agências da Caixa.

Vale ressaltar que o Caixa Tem tem se destacado como o principal aplicativo utilizado pelos beneficiários. Este é um aplicativo bancário lançado em 2020, durante a pandemia de COVID-19.

Inicialmente, seu objetivo era garantir o repasse preciso e organizado do então Auxílio Emergencial. Esse era o programa que estava em vigor naquele momento de grande incerteza financeira para as famílias brasileiras, especialmente as mais vulneráveis.

Com o tempo, o Caixa Tem evoluiu para oferecer mais atualizações de segurança e serviços. Hoje em dia, além de ser uma ferramenta valiosa para todos os beneficiários do programa Bolsa Família, ele funciona como um banco digital, mantendo a mesma finalidade: conveniência.



Você também pode gostar:

A conveniência é fundamental para aqueles que residem distantes dos principais centros urbanos, onde estão localizados os pontos de saque do Bolsa Família. Portanto, a seguir, abordaremos o método principal para verificar seu extrato de novembro deste programa social amplamente reconhecido.

Consulta do extrato do Bolsa Família

A consulta do extrato do Bolsa Família agora está disponível para quem deseja utilizá-la e é um processo bastante simples. Você pode realizar o procedimento pelo Caixa Tem: uma aplicação amplamente conhecida pelos brasileiros e pelos beneficiários do auxílio.

Para começar, basta fazer o download do aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone, seja ele Android ou iOS, e inserir o CPF e a senha que você cadastrou anteriormente. Dessa forma, você poderá aproveitar os serviços oferecidos, como a visualização do extrato do benefício, transferências por PIX e pagamento de contas.

Se este for o seu primeiro acesso ao aplicativo, siga até a opção ‘Cadastre-se e abra sua conta’, clique em Continuar para criar um perfil e informe o CPF, nome completo, número de telefone, data de nascimento, CEP e endereço de e-mail. Por fim, crie uma nova senha.

A consulta do extrato também pode ser realizada pelo site da Caixa. Basta acessar o site, efetuar o cadastro, inserir o número do PIS e a senha de acesso e clicar em ‘não sou um robô’. Após a confirmação desse processo, você poderá verificar o saldo do benefício referente a setembro.

Calendário de pagamento

Abaixo, seguem os dias para recebimento de cada grupo de beneficiários:

17 de novembro – NIS que termina em 1 (pagamento dia 16);

20 de novembro – NIS que termina em 2;

21 de novembro – NIS que termina em 3;

22 de novembro – NIS que termina em 4;

23 de novembro – NIS que termina em 5;

24 de novembro – NIS terminado em 6 (pagamento dia 23);

27 de novembro – NIS que termina em 7;

28 de novembro – NIS que termina em 8;

29 de novembro – NIS que termina em 9;

30 de novembro – NIS que termina em 0.