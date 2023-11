BOLSA FAMÍLIA prepara surpresas para o fim de ano: Confira os valores extras

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade. Com a chegada do fim de ano, muitos beneficiários estão se questionando se haverá algum valor extra nos meses de novembro e dezembro.

Neste artigo, vamos abordar os principais pontos sobre o Bolsa Família, incluindo os valores extras e o calendário de pagamentos para esses dois meses.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

O Bolsa Família é destinado a famílias de baixa renda, com uma renda mensal por pessoa de até R$ 218. Para calcular se uma família se enquadra nesse critério, é necessário somar a renda de todos os membros da família e dividir pelo número de pessoas. Se o resultado for menor que R$ 218, a família tem direito ao benefício.

Vamos considerar um exemplo: uma mãe que cria sozinha três filhos pequenos e trabalha como diarista, ganhando R$ 800 por mês. Dividindo essa renda total de R$ 800 por quatro (o número de pessoas na família), o resultado é R$ 200. Como R$ 200 é menor que R$ 218, essa mãe e seus três filhos têm direito a receber o Bolsa Família.

Quais são as regras do Bolsa Família?

Além de se enquadrar no critério de renda estabelecido, as famílias beneficiárias do Bolsa Família devem cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação. Esses compromissos incluem:

Realização do acompanhamento pré-natal; Acompanhamento do calendário nacional de vacinação; Acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos; Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos que não tenham concluído a educação básica; CadÚnico) sempre atualizado, pelo menos a cada 24 meses. Manter o Cadastro Único () sempre atualizado, pelo menos a cada 24 meses.

É importante que as famílias beneficiárias do Bolsa Família cumpram essas regras para continuarem recebendo o benefício.



Valores pagos pelo Bolsa Família

O valor pago pelo Bolsa Família varia de acordo com a composição familiar e a situação de cada beneficiário. Pela regra do programa, cada integrante do grupo familiar tem direito a receber um benefício de R$ 142. Com essa soma, cada família deverá receber ao menos R$ 600 por mês.

Além disso, são pagos valores extras para algumas categorias específicas. Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) paga um bônus de R$ 150 para até duas crianças de zero a seis anos de idade. Também é concedido um valor adicional de R$ 50 para gestantes, lactantes e jovens na faixa etária de sete a 18 anos de idade.

Esses valores extras são cumulativos, ou seja, uma família que se enquadre em todas as categorias mencionadas pode receber até R$ 1.000 no total. É importante ressaltar que o governo tem o compromisso de corrigir esses valores, no máximo, em dois anos.

Calendário do Bolsa Família para novembro e dezembro

Para garantir a organização dos pagamentos do Bolsa Família, é divulgado um calendário que indica as datas de pagamento para cada grupo de beneficiários. Abaixo, você encontra o calendário referente aos meses de novembro e dezembro:

Calendário do Bolsa Família de novembro

NIS com final 1 17/11/2023 NIS com final 2 20/11/2023 NIS com final 3 21/11/2023 NIS com final 4 22/11/2023 NIS com final 5 23/11/2023 NIS com final 6 24/11/2023 NIS com final 7 27/11/2023 NIS com final 8 28/11/2023 NIS com final 9 29/11/2023 NIS com final 0 30/11/2023

Calendário do Bolsa Família de dezembro

NIS final 1 11 de dezembro NIS final 2 12 de dezembro NIS final 3 13 de dezembro NIS final 4 14 de dezembro NIS final 5 15 de dezembro NIS final 6 18 de dezembro NIS final 7 19 de dezembro NIS final 8 20 de dezembro NIS final 9 21 de dezembro NIS final 0 22 de dezembro

É importante ficar atento ao calendário para saber quando o benefício estará disponível para saque.

Ademais, o Bolsa Família é um programa que oferece auxílio financeiro para famílias de baixa renda. Além do valor fixo de R$ 600 por família, há também valores extras para crianças, gestantes, lactantes e jovens.

O calendário de pagamentos é divulgado mensalmente, indicando as datas em que o benefício estará disponível. É fundamental cumprir as regras estabelecidas pelo programa para continuar recebendo o Bolsa Família.