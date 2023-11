Bolsa Família proporciona BENEFÍCIO exclusivo para mulheres que lideram suas famílias

Desde março de 2023, o Bolsa Família sofreu alterações substanciais em sua estrutura e funcionamento.

Desde então, o programa social, que beneficia mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social, tem sido aprimorado para assegurar ainda mais direitos.

Uma das alterações mais recentes e impactantes concentra-se nas líderes de família. Agora, um bônus no valor de R$ 350 será destinado exclusivamente às mulheres que são titulares do Bolsa Família.

Além desse benefício principal, vale ressaltar que o valor do bônus inclui um adicional de R$ 150 destinado a até duas crianças com idade entre zero e seis anos.

Dessa forma, o benefício busca reconhecer e apoiar especificamente as mães chefes de família, reconhecendo o papel crucial que desempenham na estrutura familiar.

Como consultar meu benefício?

Para se manter informado sobre o seu benefício do Bolsa Família, basta acessar o aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS)..



No aplicativo, você pode acessar, por exemplo, o calendário do benefício social, conferir o valor depositado e verificar as parcelas de pagamento.

Além disso, é possível obter um extrato detalhado, proporcionando uma visão abrangente e atualizada sobre o status do seu benefício.

Ademais, a seção “Sobre o Bolsa Família” no aplicativo oferece um recurso valioso para esclarecer dúvidas, fornecendo perguntas frequentes e informações importantes.

Assegurando assim, o acesso a informações claras e pertinentes sobre o benefício.

Dessa forma, promovendo uma compreensão mais abrangente e facilitando o acompanhamento regular do seu benefício.

Entretanto, para aqueles que enfrentam dificuldades ao baixar o aplicativo do Bolsa Família, existe uma alternativa prática para assegurar o acesso às informações necessárias.

Em vez de depender exclusivamente do aplicativo, você pode realizar consultas através de ligações telefônicas.

Dessa maneira, a Central de Atendimento da Caixa está disponível para oferecer suporte. Basta discar para o número 111 ou optar pelo serviço Atendimento Caixa ao Cidadão, ligando para o 0800 726 02 07.

Ao entrar em contato com esses números, siga as orientações fornecidas para acessar informações facilitadas sobre o Bolsa Família.

Calendário de novembro para pagamento do Bolsa Família

Beneficiários com NIS final 1: Pagamento programado para o dia 17 de novembro;

Beneficiários com NIS final 2: Receberão seus benefícios em 20 de novembro;

Beneficiários com NIS final 3: O pagamento do Bolsa família está agendado para o dia 21 de novembro;

Beneficiários com NIS final 4: Receberão seus benefícios em 22 de novembro;

Beneficiários com NIS final 5: Pagamento programado para o dia 23 de novembro;

Beneficiários com NIS final 6: O pagamento está agendado para o dia 24 de novembro;

Beneficiários com NIS final 7: Receberão seus benefícios em 27 de novembro;

Beneficiários com NIS final 8: Pagamento do Bolsa Família programado para o dia 28 de novembro;

Beneficiários com NIS final 8: Pagamento do Bolsa Família programado para o dia 28 de novembro;

Beneficiários com NIS final 0: Receberão seus benefícios em 30 de novembro.

Explore os benefícios adicionais oferecidos pelo Bolsa Família

O Bolsa Família recentemente passou por atualizações significativas, reforçando seu compromisso em oferecer suporte efetivo às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O programa dispõe de programas extras buscando ampliar o suporte financeiro total. Assim, promovendo melhorias nas condições de vida e contribuindo para o bem-estar dos beneficiários.

Adicionalmente, o Benefício Variável Familiar Nutriz oferece um aumento de R$ 50 no pagamento por cada membro da família com até seis meses de idade.

Com o objetivo de assegurar recursos adicionais para a nutrição adequada e cuidados nos primeiros meses de vida.

No âmbito do Benefício de Renda de Cidadania, foi implementado um adicional de R$ 142 por pessoa da família. Além disso, o Benefício Complementar foi determinado para assegurar que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600.

Por fim, o Benefício Primeira Infância adiciona R$ 150 por criança de até sete anos que faça parte da família.

Dessa maneira, destaca-se a importância de investir nos primeiros anos de vida. Contribuindo, assim, para o desenvolvimento saudável das crianças e para a construção de um futuro mais sólido.

Em resumo, o Bolsa Família é crucial para reduzir a desigualdade, promovendo inclusão social e melhorando as condições de vida das famílias vulneráveis.