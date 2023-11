Bolsa Família: Que horas o benefício cai na conta?

O Bolsa Família é um programa social do governo federal que busca reduzir a pobreza e a desigualdade no Brasil, oferecendo auxílio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Neste artigo, vamos abordar tudo o que você precisa saber sobre o benefício, desde o calendário de pagamentos até as regras para recebê-lo. Vamos lá!

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O objetivo principal é garantir o acesso a direitos básicos, como alimentação, saúde e educação, por meio do repasse mensal de valores financeiros.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família é realizado nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Geralmente, o depósito é feito de forma escalonada, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

Confira abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de novembro:

NIS 1: 17 de novembro

NIS 2: 20 de novembro ( antecipa no dia 18 )

NIS 3: 21 de novembro

NIS 4: 22 de novembro

NIS 5: 23 de novembro

NIS 6: 24 de novembro

NIS 7: 27 de novembro ( antecipa no dia 25 )

NIS 8: 28 de novembro

NIS 9: 29 de novembro

NIS 0: 30 de novembro

É importante ressaltar que, em alguns casos, o pagamento pode ser antecipado, especialmente para quem recebe nas segundas-feiras. Nesses casos, o valor é depositado na conta no sábado anterior.

Como receber o Bolsa Família?



Você também pode gostar:

Para receber o Bolsa Família, é necessário cumprir alguns requisitos estabelecidos pelo governo. As famílias elegíveis devem ter renda mensal per capita de até R$ 218,00 e estarem inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A seleção das famílias beneficiárias é feita de forma automática, com base nos dados do CadÚnico. Portanto, é importante manter as informações atualizadas para garantir a inclusão no programa.

Valor médio do Bolsa Família

O valor médio do Bolsa Família pode variar de acordo com a composição familiar e a renda per capita. Em novembro, o valor médio do benefício é de R$ 677,88 por lar. No entanto, é importante mencionar que houve uma redução em relação ao mês anterior, quando o valor médio era de R$ 688,97 por família.

Além do valor básico, o governo também oferece um adicional de R$ 150 por filho com idade entre 0 e 6 anos. Neste mês, mais de 9,59 milhões de famílias receberão esse adicional.

Horário de liberação do benefício

O pagamento do Bolsa Família é realizado nas primeiras horas do dia, geralmente até as 9h da manhã. No entanto, o horário exato em que o dinheiro cai na conta do beneficiário pode variar.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o benefício começa a ser liberado nas primeiras horas do dia e pode ser visualizado no aplicativo Caixa Tem a partir das 3h da manhã. No entanto, algumas pessoas relatam que a notificação do Bolsa Família só é recebida entre as 4h e 5h da madrugada.

É importante mencionar que o acesso aos valores pode ser afetado pela quantidade de pessoas acessando o aplicativo simultaneamente e pela estabilidade do sistema.

Saque do Bolsa Família pelo Caixa Tem

Os beneficiários do Bolsa Família que preferirem realizar o saque do benefício em dinheiro podem fazê-lo em lotéricas, agências da Caixa Econômica Federal ou correspondentes Caixa Aqui.

Para realizar o saque, é necessário gerar um código no aplicativo Caixa Tem. Siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo Caixa Tem e selecione a opção “Gerar código para saque”. O aplicativo informará que você deve estar em frente a um caixa eletrônico, atendente lotérico ou correspondente Caixa Aqui. Aperte na opção “Gerar Código”. O código será gerado e deverá ser digitado no caixa eletrônico no momento do saque.

É importante lembrar que o código gerado tem validade de uma hora. Caso o saque não seja realizado dentro desse período, será necessário gerar um novo código.

Fique de olho no Calendário

O Bolsa Família é um programa essencial para garantir a segurança financeira de milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social. Com o auxílio financeiro mensal, o programa busca contribuir para o acesso a direitos básicos, como alimentação, saúde e educação.

Neste artigo, abordamos o calendário de pagamentos do Bolsa Família, as regras para recebê-lo, o valor médio do benefício e o horário de liberação do dinheiro. Além disso, explicamos como realizar o saque do benefício pelo aplicativo Caixa Tem.

Se você faz parte do público-alvo do Bolsa Família, é importante estar atento ao calendário de pagamentos e às regras do programa. Dessa forma, você poderá garantir o acesso ao benefício e utilizá-lo da melhor forma possível para melhorar a qualidade de vida da sua família.