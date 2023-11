Bolsa Família: Saque EXTRAORDINÁRIO de R$ 1.050 LIBERADO! Confira se você está na lista para receber

O Bolsa Família, programa social do governo brasileiro, acaba de anunciar uma excelente notícia para os beneficiários: um pagamento extraordinário de R$ 1.050 está disponível para saque. Essa é uma oportunidade única para as famílias verificarem se estão na lista para receber esse depósito especial.

Benefício Primeira Infância

Uma das modalidades de benefício oferecidas pelo Bolsa Família é o Benefício Primeira Infância. Esse benefício destina uma parcela de R$ 150 para crianças de até seis anos. É uma ajuda importante para garantir o desenvolvimento adequado das crianças nessa fase crucial de suas vidas.

Benefício Variável Familiar

Outra modalidade de benefício do Bolsa Família é o Benefício Variável Familiar. Esse benefício disponibiliza uma parcela de R$ 50 para gestantes, mulheres em fase de amamentação e crianças entre sete e dezoito anos incompletos. É uma ajuda financeira destinada a apoiar essas famílias em momentos de necessidade.

Para alcançar o valor total de R$ 1.050, uma família precisa ter duas crianças de até seis anos, o que se enquadra no Benefício Primeira Infância, e também atender aos critérios do Benefício Variável Familiar. Dessa forma, uma família com duas crianças de três e cinco anos, por exemplo, receberia R$ 300 (R$ 150 x 2 para as crianças da Primeira Infância).

Além disso, se essa família tiver outros membros que se qualifiquem para o Benefício Variável Familiar, como uma gestante ou uma criança entre sete e dezoito anos, ela receberá R$ 50 adicionais por cada um desses membros.

Assim, a soma desses benefícios pode chegar ao valor máximo de R$ 1.050, dependendo da composição e das qualificações específicas de cada família.

Calendário completo do Bolsa Família para novembro



Você também pode gostar:

Além do pagamento extraordinário, a Caixa Econômica Federal também anunciou o calendário completo do Bolsa Família para o mês de novembro. Essa antecipação dos pagamentos começou no ano passado e pretende facilitar o acesso dos beneficiários aos recursos.

Confira abaixo o calendário completo do Bolsa Família para novembro:

NIS com final 1 – 17/11/2023;

NIS com final 2 – 20/11/2023;

NIS com final 3 – 21/11/2023;

NIS com final 4 – 22/11/2023;

NIS com final 5 – 23/11/2023;

NIS com final 6 – 24/11/2023;

NIS com final 7 – 27/11/2023;

NIS com final 8 – 28/11/2023;

NIS com final 9 – 29/11/2023;

NIS com final 0 – 30/11/2023.

Calendário do Bolsa Família de dezembro

Para o mês de dezembro, as datas de pagamento do Bolsa Família são as seguintes:

NIS final 1: 11 de dezembro;

NIS final 2: 12 de dezembro;

NIS final 3: 13 de dezembro;

NIS final 4: 14 de dezembro;

NIS final 5: 15 de dezembro;

NIS final 6: 18 de dezembro;

NIS final 7: 19 de dezembro;

NIS final 8: 20 de dezembro;

NIS final 9: 21 de dezembro;

NIS final 0: 22 de dezembro.

Regras do Bolsa Família

Para se manter dentro do programa Bolsa Família, as famílias beneficiárias devem cumprir algumas obrigações nas áreas de saúde e educação. São elas:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Manter o Cadastro Único atualizado pelo menos a cada 24 meses.

É importante ressaltar que os beneficiários que normalmente recebem o Bolsa Família na segunda-feira poderão realizar a movimentação de suas parcelas no sábado anterior ao depósito. Essa medida visa facilitar ainda mais o acesso dos beneficiários aos recursos.

Como realizar o saque do Bolsa Família pelo Caixa Tem

Para realizar o saque do Bolsa Família pelo Caixa Tem, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo Caixa Tem. Vá em “Entrar”. Selecione a opção “Saque sem Cartão”. Clique em “Gerar código para saque”. Digite sua senha. Use o código numérico no caixa eletrônico ou na lotérica para realizar o saque.

Essa facilidade oferecida pelo Caixa Tem permite que os beneficiários do Bolsa Família tenham acesso rápido e prático aos seus recursos, sem a necessidade de um cartão físico.

Ademais, o pagamento extraordinário de R$ 1.050 do Bolsa Família é uma grande ajuda para muitas famílias brasileiras, proporcionando um apoio financeiro crucial em tempos desafiadores. É importante que todos os beneficiários verifiquem se estão na lista para receber esse benefício especial e aproveitem essa oportunidade única.

Não perca a chance de garantir o seu direito ao Bolsa Família. Verifique se você está elegível para esse pagamento extraordinário e aproveite os recursos disponíveis para cuidar da sua família.