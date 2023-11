Bombeiros abrem processo seletivo com 600 oportunidades para guarda-vidas em SP

Processo seletivo dos Bombeiros SP anuncia 600 vagas para guarda-vidas por Tempo Determinado

Os Bombeiros SP – São Paulo- anunciam que estão com processo seletivo excelente. Há oferta de 600 vagas e tem o ensino fundamental como um dos requisitos. Esta é uma grande oportunidade para quem deseja se profissionalizar. Para não perder esta chance, veja a seguir o texto e fique atento aos prazos para realização da inscrição. Confira também como serão as provas.

Esta é a sua chance. Portanto, se você deseja entrar no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de SP, não deixe de conferir. É importante destacar que os requisitos, regras e como serão as provas são dicas essenciais neste momento. Confira!

Requisitos e vagas do Processo seletivo

As inscrições para o processo seletivo dos Bombeiros SP já estão abertas! Eles estão em busca de 600 Guarda-Vidas por Tempo Determinado (GVTD) para trabalhar nas praias do litoral de São Paulo e em áreas de águas interiores com acesso público, como rios e represas. O contrato terá duração de cinco meses, começando em novembro de 2023 e terminando em março de 2024.

Se você quer se candidatar, precisa ter pelo menos o ensino fundamental completo e ser maior de 18 anos. O salário é de R$ 1.850, e você também receberá vale-transporte e vale-alimentação.

As vagas estão divididas em 16 cidades, com o número de vagas em cada uma delas. Por exemplo, Praia Grande tem 100 vagas, Guarujá tem 50, e assim por diante. Confira a lista acima para saber quantas vagas existem em cada cidade.

Como serão as provas deste Processo seletivo?

O processo seletivo terá três fases:



Você também pode gostar:

Análise da documentação para a contratação.

Realização de provas práticas de habilidades técnicas, que acontecerão no dia 22 de novembro de 2023 a partir das 9h. Os candidatos precisam nadar 200 metros em piscina em no máximo seis minutos e correr/andar 1.000 metros em no máximo oito minutos.

Investigação social.

Se você está interessado nessa oportunidade, não perca tempo e faça sua inscrição! É uma chance de trabalhar como Guarda-Vidas e ajudar a manter a segurança nas praias e áreas de águas interiores do estado de São Paulo.

Cidades que ofertam vagas

Os municípios são os seguintes:

Ilha Comprida (36 vagas);

Iguape (14);

Guarujá (50);

Bertioga (58);

Peruíbe (40);

São Sebastião (30);

Itanhaém (50);

Ilha Bela (12);

Mongaguá (60);

Caraguatatuba (20);

Praia Grande (100);

Ubatuba (50);

São Vicente (20);

Santos (10);

São Paulo – represa Guarapiranga (36); e

São Bernardo do Campo – represa Billings (14).

Como realizar a inscrição

As inscrições são gratuitas. Portanto, os interessados poderão se cadastrar por meio do portal do Corpo de Bombeiros, clicando aqui. O prazo para inscrição é até dia 21 de novembro de 2023.

Atendimento presencial para inscrição

Quem precisar de atendimento presencial para realizar a inscricão, basta direcionar a estes endereços:

Ilha Comprida – Av. Beira Mar s/nº – Balneário Britânia – (13) 3842-1232;

Iguape – Av. Beira Mar s/nº – Balneário Britânia – (13) 3842-1232;

Peruíbe – Av. Governador Mário Covas Júnior s/nº – Jardim Ribamar – (13) 3455-4010;

Itanhaém – Av. Governador Mário Covas Júnior, 335 – Cibratel II – (13) 3425-5226;

Mongaguá – Av. Governador Mário Covas Júnior, 7683 – Itaóca – (13) 3448-7745;

Praia Grande – Rua Gilberto Fouad Beck, 110 – Vila Mirim – (13) 3472-4055;

São Vicente – Av. Embaixador Pedro de Toledo s/nº – centro – (13) 3467-9288;

Santos – Av. Presidente Wilson s/nº – José Menino – (13) 3237-6962;

Guarujá – Av. Miguel Stefano, 2474 – Enseada – (13) 3355-6974;

Bertioga – Rua Irmãos Adornos, 74 – Centro – (13) 3317-1516;

São Sebastião – Av. Francisco Loop, 631 – Maresias – (12) 3865-6700;

Ilha Bela – Av. Francisco Loop, 631 – Maresias – (12) 3865-6700;

Caraguatatuba – Av. José Herculano, 7.495 – Porto Novo, atrás da prefeitura sul – (12) 3887-3151;

Ubatuba – Rua Guanabara, 18 – Perequê-Açu – (12) 3833-5373;

São Paulo – Av. Atlântica, 3686 – Guarapiranga – (11) 3396-2687; e

São Bernardo do Campo – Av. Kennedy, 67 – Jardim do Mar – (11) 4330-1234.

Função do guarda-vidas