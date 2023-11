BOMBEIROS SP abre processo seletivo com 600 vagas para cargos de nível médio

600 vagas estão abertas em um novo processo seletivo destinado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As 600 vagas oferecidas pela corporação são destinadas a contratação imediata para o cargo de Guarda Vidas. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve possuir nível médio

O salário oferecido pelos Bombeiros – SP é de R$ 1.850,00.

Regiões de atuação

Ilha Comprida – 36 vagas;

Guarujá – 50 vagas;

Iguape – 14 vagas;

Bertioga – 58 vagas;

Peruíbe – 40 vagas;

São Sebastião – 30 vagas;

Itanhaém – 50 vagas;

Ilha Bela – 12 vagas;

Mongaguá – 60 vagas;

Caraguatatuba – 20 vagas;

Praia Grande – 100 vagas;

Ubatuba – 50 vagas;

São Vicente – 20 vagas;

São Paulo (Guarapiranga) – 36 vagas;

Santos – 10 vagas;

São Bernardo do Campo (Billings) – 14 vagas.

Quem pode se candidatar?



Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do processo seletivo dos Bombeiros – SP têm entre os dias 6 a 21 de novembro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site.

Em caso de falsa declaração o candidato estará sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 1.º do Decreto Federal n.° 83.936, de 06 de setembro de 1979.

Atribuições de cargo Bombeiro – SP

Confira a seguir as principais funções do Bombeiro:

Bombeiros

Exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo;

Respeitar a dignidade da pessoa humana;

Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes;

Ser justo e imparcial nos julgamentos dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados;

Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual, físico e, também, pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;

Praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;

Empregar todas as suas energias em benefício do serviço;

Ser discreto em suas atitudes e maneiras e em sua linguagem escrita e falada;

Abster – se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer natureza.

Qual a etapa de seleção?

O processo seletivo para Bombeiros – SP contará com a seguinte etapa:

Prova de habilidades técnicas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

A prova está prevista para o dia 22 novembro.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.