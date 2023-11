Bosch ABRE CARGOS em VÁRIAS REGIÕES do país

A Bosch, empresa multinacional que é líder mundial no fornecimento de tecnologia e serviços, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Isto é, antes de falar com mais detalhes sobre a companhia, confira quais são as vagas abertas e suas respectivas localidades:

ATENDENTE DE CALL CENTER – Joinville, SC – Tempo integral;

ASSISTENTE DE BACKOFFICE – Campinas, SP – Tempo integral;

PROGRAMA DE ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR – Campinas, SP – Estágio / Trainee;

INSTRUTOR TÉCNICO DE TREINAMENTO DE PRODUTOS – Campinas, SP – Tempo integral;

CONFERENTE – Campina Grande do Sul, PR – Tempo integral;

ANALISTA ADMINISTRATIVO – Campinas, SP – Tempo integral;

ASSISTENTE DE VENDAS – Campinas, SP – Tempo integral;

AUXILIAR FERRAMENTARIA – Campinas, SP – Tempo integral;

PROMOTOR TÉCNICO COMERCIAL – São José dos Campos, SP – Tempo integral;

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOGÍSTICA – Campinas, SP – Tempo integral;

ENGENHEIRO PRODUTO (CALIBRATION) – Campinas, SP – Tempo integral;

UX/UI DESIGNER – Campinas, SP – Tempo integral;

ASSISTENTE TÉCNICO – Itatiba, SP – Tempo integral;

ESTÁGIO NA ÁREA DE VENDAS – Belo Horizonte, MG – Estágio / Trainee;

PROMOTOR TÉCNICO COMERCIAL – Londrina, PR – Tempo integral;

PROMOTOR TÉCNICO COMERCIAL – Uberlândia, MG – Tempo integral;

ESTÁGIO EM MANUFATURA – Pomerode, SC – Estágio / Trainee;

Dentre outras.

Mais sobre a Bosch

Falando mais sobre a empresa, vale frisar que, há 65 anos no Brasil, emprega atualmente no país cerca de 8.300 colaboradores e registrou, em 2018, um faturamento líquido de R$5.3 bilhões com a oferta de produtos e serviços para os setores Soluções para Mobilidade, Tecnologia Industrial, Bens de Consumo e Energia e Tecnologia Predial.

As operações do grupo na América Latina empregam cerca de 9.800 colaboradores que contribuíram para gerar um faturamento de R$ 6.5 bilhões, incluindo as exportações e vendas das empresas coligadas.

A empresa gerou vendas de 77.9 bilhões de euros em 2019. As operações do Grupo estão divididas em quatro setores de negócio: Soluções para Mobilidade, Tecnologia Industrial, Bens de Consumo e Energia e Tecnologia Predial. Por fim, como uma empresa líder em IoT, a Bosch oferece soluções inovadoras para casas e cidades inteligentes, mobilidade e indústria conectadas.

Como se candidatar em uma das opções disponíveis?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da Indeed. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



