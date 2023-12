Botafogo não volta a vencer e está perto de completar um dos piores estrangulamentos da história

Cvencer uma liga em qualquer esporte é difícil. No futebol, isso acontece, especialmente quando se tem um campeonato nacional com tantos paridade entre as principais equipes.

É exatamente isso que vem acontecendo no Brasil, onde o Campeonato Brasileiro Serie A continua a chocar e emocionar a cada jogo. Ainda pode haver pontos de viragem, mas esta noite pode muito bem ser o prego no caixão, pelo menos para uma equipe específica.

Tal como está, Palmeiras topo da mesa com 66 pontos. Botafogo, Atletico Mineiro e Flamengo estão todos ligados 63 pontos. Faltam duas jornadas. O Palmeiras vencer tudo não seria surpresa para ninguém; na verdade, eles ganharam o mais títulos da liga em sua história e são os campeões em título. Mas a maneira como eles venceriam este ano é sem precedente.

Proprietário americano do Botafogo denuncia corrupção em discurso pós-jogo da NSFWParker Johnson

O colapso épico do Botafogo

Botafogo ganho 15 do seu primeiro 19 jogos nesta temporada. Eles abriram um Vantagem de 14 pontos sobre o segundo colocado e parecia que iriam rumo ao seu terceiro campeonato da liga. Mas o universo tinha outros planos.

Eles só ganharam três dos últimos 15 jogos e não ganhou qualquer um dos últimos nove. No meio daquele período de seca, eles explodiram algumas grandes pistas e concedeu empates no último minuto em várias ocasiões.

Na noite de quarta-feira, a série de decepções chegou ao auge. Indo contra o segundo pior time na Série A, Coritibao Botafogo teve a partida vencida com um Pênalti aos 97 minutos. Mas assim que o jogo recomeçou para o minuto final, eles desistiram gol relativamente fácil no segundo poste.

O jogo terminou 1-1. O Botafogo poderia ter ficado a um ponto do Palmeiras, que venceu a partida 4-0. Em vez disso, eles são três pontos atráspreciso vencer as duas partidas restantes e procure ajuda em outro lugar. Tudo isso para evitar trabalho de estrangulamento de proporções épicas.