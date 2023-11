Boxe: a piscadela de Mike Tyson para Muhammad Ali com sua fantasia de Halloween: Bee, a força que não pode ser detida

Mike Tyson prestou homenagem à lenda do boxe Maomé Ali no Halloween de 2023, fantasiando-se de abelha, em uma possível homenagem à citação icônica do falecido boxeador.

Conhecido por sua inteligência e comentários inteligentes, Ali descreveu seu estilo de luta gracioso, mas eficaz, como “flutuar”.[ing] como uma borboleta, picam como uma abelha.” Tornou-se uma citação atemporal e uma das quais os fãs de boxe costumam se referir quando falam sobre lutadores.

Um de TodosO admirador mais famoso de Michael é ‘Iron’ Mike, que também foi campeão dos pesos pesados ​​entre 1987 e 1990 e, ao vestir uma fantasia de abelha de corpo inteiro, poderia estar prestando homenagem ao seu ídolo falecido em 2016.

Ele pode até ter parafraseado Ali, dos combatentes de ‘A Luta do Século’, legendando sua postagem como “Feliz Halloween. Seja a força que não pode ser detida”.

Tyson é igualmente conhecido por ser capaz de produzir poesia com suas palavras e uma vez disse a famosa frase sobre Ali: “Eu sei que sou ótimo, mas posso te dizer uma coisa? Nesta situação, toda cabeça deve se curvar, toda língua deve confessar, isso é O melhor de todos os tempos.”

Tyson chamou a impressionante estreia de Ngannou no boxe

Francisco Ngannouex-campeão peso pesado do UFC, travou sua primeira luta de boxe no sábado, 28 de outubro, no que muitos esperavam ser um batismo de fogo contra o atual campeão peso pesado do WBC (boxe), Tyson Fury.

Mas seria o camaronês quem emergiria com ações altíssimas depois de um knockdown no terceiro round que surpreendeu os fãs, com muitos acreditando que a vitória por decisão dividida de Fury foi a decisão errada.

Embora fosse NgannouNa noite de destaque, Tyson, que o treinou para a luta, sabia do potencial que tinha.

“Todo mundo vai saber o seu nome”, disse Tyson ao Ngannou durante uma entrevista de 2019 no podcast “Hotboxin”. “Você é o futuro. Você é especial.”