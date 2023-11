Boxe: Derek Chisora ​​faz Conor McGregor dizer que lutará contra KSI em março durante uma entrevista

Conor McGregor é o único UFC estrela que realmente tem permissão de Dana Branco para fazer o que quiser. Se ele decidisse que quer lutar boxe novamente, o presidente do UFC não se importaria, apesar de Conor ainda estar vinculado por contrato. Enquanto retorna ao octógono, o astro irlandês vem circulando em diversos eventos de esportes de combate onde sua presença é sempre bem-vinda. O mais recente Tyson Fury x Francis Ngannou A luta teve McGregor como um dos convidados de honra. Durante uma das entrevistas no evento, Heavyweight Derek Chisora abordou Conor para pressioná-lo a concordar em uma luta contra o Youtuber KSI. Conor não discordou e até analisou a possibilidade.

Conor McGregor filma reação crua à decisão Fury-NgannouParker Johnson

Conor McGregor poderia lutar em março?

Talvez fosse um freudiano escorregar, Conor McGregor pode ter acabado de confirmar que está lutando no mês de março. Embora ainda não tenhamos detalhes sobre quem ele poderá lutar e se será no ringue ou no octógono. Sabemos quase com certeza que Conor McGregor está se preparando para lutar contra quem quer que seja em 2024. Mais de três anos longe do palco devem estar matando McGregor, embora ele também tenha aproveitado seus milhões, então ele realmente não pode reclamar. Aqui está o que Conor disse sobre o potencial de combater o KSI quando Derek Chisora perguntou a ele: “Amanhã, se ele estiver aqui esta noite! Estamos lutando com ele no mesmo card. Estamos no mesmo card em março. Quer saber. Eu e KSI é uma luta emocionante. Um nixer suculento que eu costumava ligar eles quando eu era encanador, agora estou no iate lambo, ele está em um huracan.

Os fãs do UFC também estão ansiosos para ver Conor McGregor lutar novamente, a recente batalha contra USADA foi na verdade vencido por McGregor e até cortou os laços entre a organização e o UFC. Seja qual for o próximo adversário, McGregor estará pronto, mas há uma lista de rivais em potencial que podem lhe render um grande pagamento. Por exemplo, lutar Sean O’Malley poderia ser do interesse de todos. Uma trilogia contra Nate Diaz é o que poderia fazer mais sentido. As possibilidades são literalmente infinitas para o próximo rival de McGregor e também para o cenário. Mas sejamos honestos, como é que um Conor McGregor x KSI som de luta de boxe?