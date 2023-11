Boxe: Jake Paul choca os fãs ao anunciar quem será seu próximo oponente: Mais KOs que eu, mais vitórias que eu

Jake Paulo anunciou que sua próxima luta será contra Segundo agostoum lutador do qual muitas pessoas na cena mal parecem ter ouvido falar.

Paulo estará de volta ao ringue no dia 15 de dezembro, depois de voltar às vitórias com uma vitória sobre Nate Diaz em pontos em agosto.

Foi uma disputa de dez rounds e sabe-se que ele tem planos de avançar para um boxe mais tradicional.

A luta contra Agosto foi anunciado por Paulo no Twitter e o gráfico mostra que ele lutará no Caribe Royale, em Orlando. Agosto tem um recorde de boxe profissional de 10-1.

Jake Paul mostra seu incrível armazém em Miami, onde tem seu escritório e academia pessoal

O evento acontecerá no DAZN, mas pela primeira vez desde sua estreia profissional contra o YouTuber AnEsonGib não será um evento pay-per-view, e espera-se que o show seja um evento mais discreto.

“Peça e eu atenderei. Agosto tem mais KOs do que eu, mais vitórias do que eu, mais experiência do que eu, mas gosto de jogar. O caminho para o campeão mundial começa aqui. Apenas boxe direto”, Paulo escreveu no anúncio da luta.

Paulo em seu retorno

Jake Paulo conversou com o TMZ sobre seu retorno aos ringues no mês passado.

“A conclusão a que estamos chegando é fazer eventos potencialmente menores e focar na luta, não no lado comercial. Não precisando que seja um grande sorteio de pay-per-view, apenas focando no esporte. agora e é isso que vamos tentar executar”, disse ele.

“O Fúria de Tommy a revanche ainda está aí, eu quero KSI e agora estou olhando para boxeadores profissionais. Construindo meu recorde e lutando contra caras com o mesmo nível de experiência que eu, me testando ali como uma rota tradicional do boxe.

“Há algumas ideias e nomes no horizonte, estamos na prancheta agora, então estamos apenas esperando para ver o que acontece a seguir.”