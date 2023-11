Boxe: o próximo adversário de Ryan Garcia após a luta de dezembro pode ser o ex-campeão mundial da categoria quatro pesos

Ta data, local e oponente para Ryan GarciaA próxima luta de foi revelada na segunda-feira por Promoções Golden Boy CEO Oscar de la hoya. O peso leve de 25 anos enfrentará Óscar Duarteum mexicano de 27 anos com 26-1-1 registro.

Garcia irá para o seu 24ª vitória no dia 2 de dezembro, no Centro Toyota em Houston, Texas. Embora Duarte venha para a luta com um peso no ombro, espera-se que este seja um luta de ajuste para Garcia, que perdeu para Gervonta “Tank” Davis em abril.

Ryan Garcia poderia lutar contra Adrien Broner?

Garcia com certeza estará de olho em mais uma disputa pelo título mundial após a luta com Duarte, se tudo correr como planejado. Mas um adversário potencial surpreendente apareceu na terça-feira: Adrian Broner.

Broner parece estar muito aberto à luta. Enquanto Golden Boy alegou que Broner recebeu uma oferta de briga com Garcia em vez de Duarte, Broner aparentemente foi nunca soube dessa oferta.

O jogador de 34 anos já passou do seu apogeu neste momento da carreira, mas ainda pode entregar um luta explosiva. Ele se recuperou de uma dura sequência de três lutas em que não conseguiu derrotar Mikey Garcia, Jéssica Vargas e Manny Pacquiaoobtendo vitórias por decisão unânime contra João Santiago e Bill Hutchinson.

Não está claro se Garcia iria querer a luta ou não, mas Broner é definitivamente um nome que ainda poderia vender uma grande luta. Se Garcia quer arriscar contra um ex-campeão mundial é outra história.