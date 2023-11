Bradesco anuncia EXCELENTE notícia para os interessados em ter um de seus cartões

Em uma decisão estratégica, o Bradesco estendeu o prazo de sua oferta de isenção de anuidade permanente para novas contratações de cartões de crédito. A iniciativa, que visa beneficiar clientes por meio de gastos mínimos ou investimentos, abrange quatro cartões do banco e estará em vigor até o dia 30 de novembro.

A campanha oferece aos interessados a oportunidade de obter isenção de anuidade de forma contínua, desde que atendam a certos critérios. Para usufruir do benefício, é necessário que o solicitante não possua atualmente nenhum cartão do Bradesco ou que tenha realizado o cancelamento há mais de 6 meses.

Os interessados têm até o final de novembro para aproveitar essa vantajosa oferta e adquirir um dos quatro cartões contemplados pela campanha. O Bradesco reitera seu comprometimento em oferecer soluções financeiras acessíveis e atrativas, alinhando-se às necessidades e expectativas de seus clientes.

Veja quais cartões de crédito participam da oferta

Como já dito anteriormente, os clientes do Bradesco têm agora a chance exclusiva de aproveitar uma oferta de isenção de anuidade em quatro dos cartões de crédito premium oferecidos pelo banco. Esta iniciativa, válida até o final de novembro, visa proporcionar aos usuários uma experiência financeira mais vantajosa. Os quatro cartões elegíveis para esta ação são:

Bradesco Visa Signature

Bradesco Amex Gold Card

Bradesco Visa Infinite

Bradesco Mastercard Black

Os cartões elegíveis – Bradesco Visa Signature, Bradesco Amex Gold Card, Bradesco Visa Infinite e Bradesco Mastercard Black – oferecem benefícios distintos que atendem a diferentes necessidades e estilos de vida. Cada um deles proporciona uma variedade exclusiva de recompensas, serviços e vantagens financeiras.

Portanto, é crucial que os clientes ponderem sobre suas prioridades e estilo de vida antes de decidirem qual cartão contratar. Ao fazer uma escolha informada, os usuários podem otimizar seus benefícios e desfrutar de um cartão sem anuidade de acordo com suas preferências pessoais.



Mais informações sobre a promoção do Bradesco

O Bradesco revelou detalhes da promoção de isenção permanente de anuidade em seus cartões de crédito. Para alcançar esse benefício, os clientes têm duas opções: atingir uma meta de investimento ou acumular gastos em compras, ambos dentro de um período específico.

No caso da meta de investimentos, os usuários devem investir um montante mínimo de R$ 50.000. Já no acúmulo de gastos em compra os clientes que utilizam o Visa Signature e Amex Gold Card, devem acumular R$ 2.000 em gastos nos primeiros 90 dias após a emissão do cartão.

Por fim, no caso dos cartões Mastercard Black e Visa Infinite, a meta é de R$ 3.000 em gastos no mesmo período. É fundamental ressaltar que, para manter o direito à isenção permanente de anuidade, os clientes devem manter o cartão de crédito ativo após o primeiro ano.

Para solicitar o cartão e aproveitar os benefícios, os clientes devem acessar o site oficial da campanha. Na plataforma será necessário escolher o cartão que melhor atende ao perfil do usuário e clicar em “Solicitar cartão”. Feito isso, basta preencher o formulário com todos os dados solicitados.

É importante lembrar que a campanha estará vigente até o dia 30 de novembro. Portanto, é recomendado concluir a solicitação dentro desse prazo. Com esses passos simples, os interessados podem participar da ação promovida pelo Bradesco.