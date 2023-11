Bradesco está com mais de 300 VAGAS; Envie o currículo!

O Bradesco, banco que atua nas principais áreas do segmento financeiro, com empresas que se destacam por seu desempenho e resultados, está contratando novos funcionários para preencher o seu quadro. Dessa maneira, antes mesmo de falar um pouco mais sobre, veja quais são os postos de trabalho vagos:

Orientador Pedagógico e Educacional – Osasco, SP – Tempo Integral: Responsável em organizar e acompanhar o processo de ensino e aprendizagem do segmento sob sua responsabilidade, garantir a reflexão, o envolvimento e a concretização dos propósitos pedagógicos e educacionais;

Estagiário (a) – Osasco, SP – Meio período;

Assistente de Laboratório- Osasco, SP – Tempo Integral;

Agende de Negócios – São Paulo, SP – Tempo Integral;

Supervisor de Ensino – Osasco, SP – Tempo Integral;

Inspetor de Alunos – Campinas, SP – Efetivo CLT;

Gerente Prime Assistente – São Paulo, SP – Tempo Integral;

Professor de Projeto de Vida – Osasco, SP – Efetivo CLT;

Assistente de Laboratório – Gravataí – RS – Tempo Integral: Apropriar-se do planejamento de atividades práticas que serão realizadas no ambiente; Preparar listas e materiais necessários para as atividades práticas planejadas. Distribuir os materiais antes e durante as aulas de laboratório; Apoiar o professor na execução e no planejamento das aulas;

Professor de Inglês – João Pessoa, PB – Tempo Integral;

Dentre outras.

Mais sobre o Bradesco

Sobre o Bradesco, podemos destacar que trata-se de um dos maiores grupos financeiros da América, com sólida atuação voltada aos interesses de seus clientes desde 1943. Além da excelência em serviços, destaca-se por ser um dos melhores gestores de recursos do mercado, com resultados construídos sobre bases sustentáveis.

Falando mais sobre a história, o Bradesco é fundado por Amador Aguiar, com uma visão inovadora: ser um banco democrático, presente em todo o país, a serviço de seu desenvolvimento econômico e social. Para isso, atende aos imigrantes, lavradores e pequenos comerciantes, além do público tradicional das casas bancárias, formado por empresários e grandes proprietários de terras.

Com um modelo de atuação eficiente, focado em atividades prioritárias, o Grupo Bradesco atua nas principais áreas do segmento financeiro, com empresas que se destacam por seu desempenho e resultados.

O que é preciso para se candidatar?

Para tentar se candidatar em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da Indeed. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



