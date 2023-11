Bradesco faz COMUNICADO sobre taxa de anuidade de cartões de crédito e desagrada brasileiros

Nos últimos meses, o Bradesco tem sido motivo de muitas emoções para seus clientes que utilizam seus cartões de crédito. As notícias anteriores anunciavam várias promoções para isenção de anuidade em seus cartões de alta renda. No entanto, o banco acaba de anunciar um aumento nas taxas de anuidade de diversos cartões de crédito, o que tem desagradado alguns portadores.

Neste artigo, vamos explorar os novos valores das taxas de anuidade de alguns dos cartões mais populares do Bradesco e analisar os benefícios oferecidos.

O Reajuste nas Taxas de Anuidade dos Cartões Bradesco

O reajuste com os novos valores das taxas de anuidade entrará em vigor no dia 19 de dezembro. Confira abaixo como ficarão as anuidades de alguns dos cartões mais populares do Bradesco.

The Platinum Card

Valor atual: R$ 1.620,00

Novo valor: R$ 1.749,60

Anuidade: 12x R$ 135,00

Limite de crédito: Personalizado

Benefícios: Ganhe de 2,2 até 3 pontos por dólar gasto em compras nacionais e internacionais no programa Livelo, que nunca expiram. Os pontos podem ser trocados por produtos, serviços e até dinheiro na conta.



Elo Diners Club

Anuidade atual: R$ 1.488,00

Novo valor: R$ 1.606,80

Anuidade: 12x R$ 124,00

Limite de crédito: Personalizado

Benefícios: Ganhe 2,2 pontos a cada dólar gasto em compras nacionais e 3,3 pontos em compras internacionais.



Bradesco Seguros Elo Nanquim



Anuidade atual: R$ 1.373,40

Novo valor: R$ 1.483,20

Anuidade: 12x R$ 114,45

Limite de crédito: Personalizado

Benefícios: Ganhe 2,2 pontos a cada dólar gasto ou equivalente em real. Os pontos podem ser trocados por descontos em seguros, produtos e milhas aéreas.



Mastercard Black

Anuidade atual: R$ 1.212,00

Novo valor: R$ 1.309,20

Anuidade: 12x R$ 101,00

Limite de crédito: Personalizado

Benefícios: Ganhe 1,8 pontos Livelo a cada 1 dólar gasto no programa Fidelidade Bradesco Cartões. Os pontos não expiram e podem ser trocados por produtos e experiências exclusivas.



Elo Nanquim

Anuidade atual: R$ 1.212,00

Novo valor: R$ 1.309,20

Anuidade: 12x R$ 101,00

Limite de crédito: Personalizado

Benefícios: Ganhe de 1,8 até 2,5 pontos por dólar gasto ou equivalente em real. Os pontos podem ser trocados por produtos, serviços e dinheiro na conta.



Análise dos Cartões de Crédito Bradesco

Agora que conhecemos os novos valores das taxas de anuidade dos cartões de crédito Bradesco, vamos analisar alguns pontos importantes sobre cada um deles.

The Platinum Card

O cartão The Platinum Card é um dos cartões mais sofisticados oferecidos pelo Bradesco. Com uma anuidade atual de R$ 1.620,00, o novo valor será de R$ 1.749,60. Apesar do aumento, o cartão oferece benefícios interessantes, como a possibilidade de acumular de 2,2 até 3 pontos por dólar gasto em compras nacionais e internacionais no programa Livelo.

Além disso, o cartão oferece acesso a salas VIP parceiras e a isenção da anuidade para dois cartões adicionais.

Elo Diners Club

O cartão Elo Diners Club também terá um reajuste na sua taxa de anuidade. Atualmente, a anuidade é de R$ 1.488,00, mas passará a ser de R$ 1.606,80. Apesar do aumento, o cartão oferece a possibilidade de acumular 2,2 pontos a cada dólar gasto em compras nacionais e 3,3 pontos em compras internacionais.

Bradesco Seguros Elo Nanquim

O Bradesco Seguros Elo Nanquim é um cartão que possui uma anuidade atual de R$ 1.373,40, que será reajustada para R$ 1.483,20. Apesar do aumento, o cartão oferece benefícios interessantes, como a possibilidade de acumular 2,2 pontos a cada dólar gasto ou equivalente em real, que podem ser trocados por descontos em seguros, produtos e milhas aéreas.

Mastercard Black

O cartão Mastercard Black terá um aumento na taxa de anuidade, passando de R$ 1.212,00 para R$ 1.309,20. No entanto, o cartão oferece benefícios como acumular 1,8 pontos Livelo a cada 1 dólar gasto no programa Fidelidade Bradesco Cartões, além de descontos exclusivos no mundo dos vinhos e acesso a salas VIP em viagens de negócio ou lazer.

Elo Nanquim

Por fim, o cartão Elo Nanquim também sofrerá um reajuste na sua taxa de anuidade, passando de R$ 1.212,00 para R$ 1.309,20. Apesar do aumento, o cartão oferece a possibilidade de acumular de 1,8 até 2,5 pontos por dólar gasto ou equivalente em real, que podem ser trocados por produtos, serviços e dinheiro na conta.

Ademais, o Bradesco anunciou recentemente um aumento nas taxas de anuidade de alguns de seus cartões de crédito. Apesar do descontentamento por parte de alguns portadores, é importante avaliar os benefícios oferecidos por cada cartão antes de tomar qualquer decisão. Cada cartão possui suas vantagens e desvantagens, e é essencial considerar seu perfil de consumo e necessidades antes de escolher o cartão mais adequado para você.