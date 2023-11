Bradesco lança benefício VITALÍCIO exclusivo para portadores deste cartão

O Bradesco, um dos principais bancos do Brasil, está oferecendo uma oportunidade incrível para seus clientes de alta renda: a isenção vitalícia de anuidade nos cobiçados cartões de crédito Bradesco Mastercard Black. Essa promoção exclusiva estará disponível somente até o final deste mês, então é importante aproveitar essa oportunidade enquanto ela está disponível.

Neste artigo, vamos explorar como você pode adquirir esse benefício único e aproveitar ao máximo essa oferta especial. Continue lendo!

Como adquirir o Bradesco Mastercard Black sem anuidade

Para usufruir da isenção de anuidade no cartão Bradesco Mastercard Black, é necessário cumprir alguns requisitos. Além disso, um gasto mínimo deve ser alcançado, o qual varia conforme o tipo de cartão escolhido pelo cliente. Por exemplo, para o Visa Signature, o valor mínimo a ser gasto nos primeiros 90 dias é de R$ 2.000,00, enquanto para o Mastercard Black, o valor é de R$ 3.000,00.

Outro requisito é realizar um investimento mínimo inicial de R$ 50.000,00, vinculado ao CPF do titular do cartão. Essa quantia pode ser alocada em diversas modalidades de investimento oferecidas pelo Bradesco, como CDB, LCA, LCI, entre outros.

O Bradesco disponibiliza várias opções de canais para solicitar o seu cartão, incluindo o aplicativo Bradesco (disponível para Android e iOS), o aplicativo Bradesco Cartões (disponível para Android e iOS), as máquinas de autoatendimento Bradesco, o Internet Banking e outros.

Essa ampla variedade de canais facilita o processo de solicitação e torna mais conveniente adquirir o seu Bradesco Mastercard Black.

Vantagens do cartão Bradesco Mastercard Black

O cartão Bradesco Mastercard Black é um dos produtos financeiros mais prestigiosos oferecidos pelo banco. Desenvolvido em parceria com a Mastercard, ele é destinado aos clientes do Bradesco com perfil de alta renda, como os participantes do grupo Prime ou Private Bank. Esse cartão oferece uma série de benefícios exclusivos, especialmente relacionados a viagens e atendimento personalizado em aeroportos.



Uma das vantagens mais atrativas do Bradesco Mastercard Black é o acesso a salas VIP em aeroportos, permitindo que os titulares desfrutem de conforto e comodidade durante suas viagens. Além disso, o cartão oferece serviços de concierge que auxiliam nos planos de viagem, garantindo uma experiência ainda mais agradável.

Outro benefício importante é a possibilidade de acumular pontos nos principais programas de milhas. A cada dólar gasto, os titulares do Bradesco Mastercard Black recebem 1,8 pontos, o que representa uma vantagem significativa para quem viaja com frequência. Esses pontos podem ser trocados por passagens aéreas, hospedagens e outros produtos e serviços, proporcionando economia e praticidade para os usuários do cartão.

É importante destacar que a maioria dos benefícios do Bradesco Mastercard Black está relacionada a viagens internacionais e compras em moeda estrangeira. Portanto, se você é um viajante frequente, especialmente para o exterior, esse cartão pode ser a escolha ideal para você.

Como solicitar o Bradesco Mastercard Black

A solicitação do Bradesco Mastercard Black pode ser feita de forma rápida e conveniente através dos vários canais disponíveis. Se você já é cliente do Bradesco, pode utilizar o aplicativo Bradesco ou o aplicativo Bradesco Cartões para fazer a solicitação. Basta acessar a área de cartões no aplicativo e seguir as instruções para solicitar o seu cartão.

Caso prefira, você também pode utilizar as máquinas de autoatendimento Bradesco presentes em agências e outros locais. Essas máquinas oferecem uma maneira simples e prática de solicitar o seu cartão, permitindo que você escolha o Bradesco Mastercard Black entre as opções disponíveis.

Outra opção é utilizar o Internet Banking do Bradesco. Através dessa plataforma online, você pode acessar sua conta e solicitar o cartão com apenas alguns cliques. O Internet Banking é uma opção conveniente para quem prefere realizar suas transações bancárias de forma virtual, sem precisar sair de casa.

Ademais, a oferta de isenção vitalícia de anuidade nos cartões Bradesco Mastercard Black é uma oportunidade única para os clientes de alta renda do banco. Através desse benefício, é possível desfrutar de todas as vantagens exclusivas oferecidas por esse cartão, especialmente relacionadas a viagens e atendimento personalizado em aeroportos.

Se você se enquadra no perfil de cliente do Bradesco Prime ou Private Bank e deseja aproveitar essa oferta especial, não perca tempo e solicite o seu Bradesco Mastercard Black antes que a promoção termine. Aproveite toda a conveniência e os benefícios desse cartão exclusivo e desfrute de uma experiência única no mundo das finanças.