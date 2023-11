Bradesco oferece promoção EXCLUSIVA de pontos e clientes COMEMORAM

O Bradesco, grande banco tradicional no Brasil, passou a oferecer uma pontuação extra até o final deste ano para os clientes que possuem o cartão de crédito Mastercard Black, o que também é válido para os usuários do Bradesco Prime. Sendo assim, durante a vigência da promoção, a pontuação pode chegar a até 3 pontos para cada dólar gasto em compras no cartão de crédito.

Como dito, o Bradesco aumentou a pontuação para as compras feitas no cartão de crédito Mastercard Black, promoção que é válida até o dia 31 de dezembro de 2023. É importante destacar que os pontos extra podem ser obtidos tanto por clientes que já possuem o cartão, quanto por aqueles que fizeram a solicitação durante o período.

A pontuação padrão do cartão de crédito Mastercard Black do Bradesco é de 1,8 ponto Livelo (programa de pontos da instituição financeira) por dólar gasto no Brasil ou no exterior. Confira a seguir como fica a pontuação com a promoção:

US$ 1 gasto no Brasil = 2 pontos Livelo;

US$ 1 gasto no exterior = 3 pontos Livelo.

Além da pontuação extra no Mastercard Black, o Bradesco também está oferecendo a isenção de anuidade para novas contratações deste cartão de crédito. Os interessados devem ficar atentos, pois essa medida é válida apenas até o dia 30 deste mês.

A isenção de anuidade, inclusive, exige um gasto de no mínimo R$ 3 mil em um período de 90 dias após a contratação do Mastercard Black. Investimentos em renda fixa de pelo meno R$ 50 mil também garantem a isenção, o que inclui Fundos CDB, LCA, LCI, LF, LIG, Poupança, Previdência Privada e títulos de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (exceto Ações).

Isenção de anuidade

Em setembro, o governo estadual do Rio de Janeiro decidiu, através de uma licitação, que o banco Bradesco será o responsável pelos pagamentos de seus servidores públicos pelos próximos cinco anos, sendo assim, o contrato irá acabar no ano de 2027. Além disso, a instituição financeira também ficará responsável pela folha de pagamentos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



Por este motivo, os servidores públicos do Rio de Janeiro contarão com um benefício durante a vigência deste contrato. Trata-se de uma isenção de cinco anos na anuidade do cartão de crédito do Bradesco, assim como isenção da cesta de serviços. O banco, inclusive, está oferecendo condições especiais de financiamentos de veículos e crédito imobiliário.

O contrato foi firmado após o Bradesco fazer um lance para a compra da folha de pagamentos, o que rendeu ao Governo do Rio cerca de R$ 1,7 bilhão. Sendo assim, a instituição financeira fica responsável pelos pagamentos de todos os servidores públicos, sejam eles ativos, inativos ou pensionistas.

Bradesco, Inter e BTG Pactual lideram ranking de reclamações

Segundo relatório do Banco Central (BC), os bancos BTG Pactual, Bradesco e Banco Inter são os que mais possuem reclamações de clientes no terceiro trimestre deste ano. Sendo assim, as três instituições financeiras somam, no total, 4.612 queixas neste período.

O conglomerado BTG Pactual/Banco Pan lidera o ranking de reclamações, contando com um índice de 38,41 pontos. Esse indicador é calculado de acordo com as reclamações que são consideradas procedentes, ou seja, aquelas que demonstram irregularidades, como o descumprimento de lei ou regulamentação do Banco Central.

Dessa forma, as reclamações procedentes são divididas pelo número de clientes e multiplicadas por 1 milhão, obtendo-se o índice do ranking. O BTG Pactual conta com 22,6 milhões de pessoas cadastradas, com 867 queixas.

Já o Bradesco aparece em segundo lugar, com 105,2 milhões de clientes e 3.052 reclamações procedentes. Com isso, o índice da instituição financeira ficou em 29,02 pontos. O Banco Inter vem em terceiro na lista, contando com 24,91 pontos, obtidos através de 27,8 milhões de clientes e 693 queixas.