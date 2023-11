Bradley Cooper e Gigi Hadid continuam seu romance: vistos em uma noite de teatro

BRadley Cooper e Gigi Hadid foram vistos juntos em um encontro noturno em uma peça off-Broadway, intitulada ‘Danny and the Deep Blue Sea’ e realizada no Lucille Lortel Theatre no Village.

Esta não é a primeira vez que eles são vistos juntos, já que foram vistos jantando no West Village e passeando na chuva.

A supermodelo Gigi Hadid expressa sua oposição aos ataques do Hamas a IsraelRoberto Ortega

Parece que eles estão namorando, embora a natureza exata de seu relacionamento permaneça incerta.

Por que Bradley Cooper e Gigi Hadid foram ao teatro?

Quanto ao motivo pelo qual escolheram esta peça para seu último lançamento, aparentemente é porque o ator é um grande fã de teatro.

“É uma noite de teatro!”, Disse uma fonte ao Page Six.

“Bradley está sempre indo ao teatro.

“Como você sabe pelo filme dele [‘Maestro’] sobre Leonardo Bernsteinele é um grande fã.”

A peça, ‘Danny and the Deep Blue Sea’, é uma revivificação de uma peça de 1983 e marca Praça Aubreyestreia no palco.

A peça apresenta um enredo de um ato que gira em torno de dois indivíduos problemáticos que se conhecem em um bar.

Os relacionamentos anteriores de Bradley Cooper e Gigi Hadid

Gigi Hadid já teve um relacionamento com Tanoeiroamigo próximo, Leonardo Di Caprio.

Enquanto isso, Tanoeiro foi visto no início do verão passando um tempo com seu ex e parceiro, Irina Shaykque estava namorando uma lenda da NFL Tom Brady no momento.

Tanoeiro e Shayk compartilhe uma filha de seis anos. Hadidpor outro lado, tem uma filha de três anos com Zayn Malikmembro do One Direction.

Enquanto isso, segundo relatos Shayk supostamente não está entusiasmado com Tanoeiro e Hadidé crescente proximidade.