Brady, Rodgers e Mahomes se beneficiaram com os árbitros? Estudo lança grandes dúvidas sobre a NFL

Tnesta temporada, um número sem precedentes de fãs expressaram preocupações sobre a justiça de vários NFL jogos, citando uma discrepância avassaladora nas convocações feitas por um time em detrimento de outra, ou pelas não convocações que às vezes passam despercebidas.

Somando-se a essas preocupações, um novo relatório esta semana gerou novas discussões sobre a integridade dos jogos. De acordo com um estudo recente, houve um total de 25 jogos da NFL nos últimos 15 anos em que um time não cometeu um único pênalti durante toda a partida.

O que é particularmente impressionante é o envolvimento de alguns dos zagueiros mais renomados da liga nesses jogos. O trio de Tom Brady, Patrick Mahomese Aaron Rodgersmuitas vezes considerado um dos maiores zagueiros da história da NFL, foi responsável por impressionantes 48% desses jogos sem pênaltis.

Essa estatística deixou muitos entusiastas do futebol surpresos, considerando a habilidade e a experiência que esses zagueiros possuem. Na última década, Tom Brady esteve envolvido em quatro desses jogos, Aaron Rodgers em três e Patrick Mahomes em dois.

Apenas outros oito jogos se enquadraram nesta categoria, e nenhum outro quarterback teve mais do que um desses jogos excepcionais. A lista de zagueiros nesses jogos raros inclui Hurts, Russ, Brissett, Wentz, Kizer, EJ Manuel, Cutler e Tannehill.

Os fãs acham que a NFL quer que os grandes nomes ganhem tudo

Este número substancial de jogos sem pênaltis levou os fãs a se perguntarem se esse fenômeno poderia ser mais do que aparenta. Vale a pena notar que Tom Brady, apesar de sua ilustre carreira, não ficou imune a polêmicas e escândalos de trapaça. No entanto, ele continua sendo uma figura altamente conceituada, detendo sete títulos do Super Bowl e concluindo sua carreira como o líder de todos os tempos da NFL em jardas passadas (89.214) e passes para touchdown (649).

Aaron Rodgers, embora afastado dos gramados por uma lesão no tendão de Aquiles que encerrou sua temporada de 2023, deve retornar a campo em 2024, aumentando seu impressionante legado. Enquanto isso, Patrick Mahomesno auge de sua carreira, garantiu recentemente sua segunda vitória no Super Bowl em janeiro, solidificando seu lugar como futuro membro do Hall da Fama.