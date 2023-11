Brasil cria 190 MIL empregos de carteira assinada em outubro

O Ministério do Trabalho e Previdência informou nesta terça-feira (28) que o Brasil criou 190,4 mil postos de trabalho formal em outubro de 2023. O resultado mostra que o país registrou uma quantidade bem maior de admissões do que de demissões no oitavo mês do governo Lula.

Os dados foram bastante expressivos, com a quantidade de vagas formais de emprego geradas em crescendo 18,8% em relação aos números observados no mesmo mês de 2022. A propósito, o Brasil havia criado 160,3 mil empregos em outubro do ano passado.

Os dados mais fortes surpreenderam, já que, em 2023, os números estavam vindo abaixo dos resultados observados nos mesmos período de 2022. Em síntese, o governo Lula vem enfrentando desafios quando o assunto é geração de emprego, registrando resultados inferiores aos observados no mesmo período de 2022, mas isso não aconteceu em outubro.

Todos os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Vale destacar que não é mais adequado fazer comparações com os dados referentes a anos anteriores a 2020, pois o governo federal do ex-presidente Jair Bolsonaro modificou a metodologia do levantamento.

Contratações totalizam 1,94 milhão em outubro

De acordo com os dados do Caged, o mercado de trabalho brasileiro teve os seguintes números em outubro deste ano:

Contratações: 1,94 milhão;

1,94 milhão; Demissões: 1,75 milhão.

Com o acréscimo do resultado de outubro, o Brasil passou a registrar um saldo de 44,23 milhões de empregos com carteira assinada. Em suma, o valor superou em 0,4% o saldo observado em setembro (44,04 milhões).

Já na comparação anual, o avanço foi ainda maior, de 3,4%. Em outubro do ano passado, o Brasil tinha um saldo de 42,77 milhões de empregos com carteira assinada.



O Ministério do Trabalho também revelou que o Brasil criou 1,78 milhão de vagas formais de emprego nos dez primeiros meses de 2023. O número ficou 23,7% menor que o registrado no mesmo período de 2022 (2,34 milhões).

Setor de serviços se destaca em outubro

O levantamento do Ministério também mostrou que o setor de serviços se destacou na criação de empregos formais no Brasil em outubro de 2023, assim como acontece em praticamente todos os meses.

Veja abaixo quantas vagas foram criadas em cada setor pesquisado:

Serviços: 109.939 postos de trabalho;

109.939 postos de trabalho; Comércio: 49.647 postos de trabalho;

49.647 postos de trabalho; Indústria: 20.954 postos de trabalho;

20.954 postos de trabalho; Construção: 11.480 postos de trabalho;

11.480 postos de trabalho; Agropecuária: – 1.656 postos de trabalho.

Em resumo, o setor de serviços liderou a criação de empregos no país em setembro, algo que ocorre em praticamente todos os meses dos anos. O saldo do setor ficou bem maior que o registrado pelos demais grupos. Por isso que o setor é considerado o grande empregador do país.

Após seis meses consecutivos com todos os grupamentos registrando resultados positivos, o saldo de novembro não se manteve assim, porque a agropecuária fechou vagas. Inclusive, os serviços lideraram a criação de vagas, registrando um acréscimo de 11,9% em relação a setembro (98.206 vagas).

Da mesma forma, o número de vagas criadas no comércio também cresceu em outubro. Contudo, o avanço foi um pouco mais intenso, ao menos percentualmente, crescendo 14,2%, já que o segmento havia criado 43.465 postos de trabalho no país em setembro.

Por outro lado, os segmentos indústria (-51,5%) e construção (-45,2%) registraram queda na criação de vagas criadas em outubro. Enquanto isso, o segmento de agropecuária, que havia registrado a criação de 5.942 postos de trabalho em setembro, fechou 1.656 vagas em outubro.

Sudeste lidera ranking nacional de vagas criadas

O Ministério do Trabalho também revelou dados sobre as regiões brasileiras. No nono mês de 2023, houve a abertura de vagas em todas as regiões do país. Veja os dados de cada uma delas:

Sudeste: 82.350 vagas de emprego;

82.350 vagas de emprego; Nordeste: 75.108 vagas de emprego;

75.108 vagas de emprego; Centro-Oeste: 14.793 vagas de emprego;

14.793 vagas de emprego; Norte: 16.850 vagas de emprego;

16.850 vagas de emprego; Sul: 22.330 vagas de emprego.

Os dados mostram que a região Sudeste respondeu por cerca de 38,9% do total de vagas criadas no país em setembro. Apesar do forte resultado, o número na região caiu 17,6% em relação às vagas criadas em agosto, que totalizaram 100.006 empregos gerados.

Por sua vez, a região Nordeste respondeu por 35,5% do total de vagas criadas no mês, apresentando números bem parecidos com o Sudeste. Contudo, o número de empregos criados no Nordeste cresceu 17,8% no mês. Aliás, a região foi a única a apresentar números mais fortes que os de agosto.

As demais regiões registraram queda na criação de vagas de emprego em setembro, na comparação com agosto. Veja os números: Centro-Oeste (-17,2%), Norte (-5,6%) e Sul (-2,2%).

Por fim, vale ressaltar que os dados do Caged consideram apenas os trabalhadores com carteira assinada, não incluindo os trabalhadores informais do país. Portanto, os dados não são comparáveis às informações levantadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (PNAD).