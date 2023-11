Brasileiros que moram NESTES estados já podem emitir documento

O Ministério da Gestão e Inovação anunciou recentemente a possibilidade de emissão do novo RG em 11 estados brasileiros. Essa nova versão do documento traz algumas mudanças significativas em relação ao modelo anterior, mudando a unificação do RG e do CPF para reduzir o risco de fraudes. Neste artigo, vamos explorar mais detalhes sobre o novo RG, quais estados já estão emitindo o documento e como os cidadãos podem solicitar o seu.

O que é o novo RG?

O novo RG é uma iniciativa do governo brasileiro para modernizar e aprimorar o documento de identificação dos cidadãos. A principal mudança é a unificação do RG com o CPF, tornando mais prático ter apenas um documento para comprovar a identidade e o número de cadastro de pessoa física. Além disso, o documento conta com tecnologias avançadas para aumentar a segurança e dificultar a falsificação.

Estados que já emitiram o novo documento

Atualmente, a emissão do novo RG já está disponível em 11 estados brasileiros. São eles:

Acre Alagoas Amazonas Goiás Mato Grosso Minas Gerais Pernambucano Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Santa Catarina

Esses estados foram os primeiros a adotar o novo modelo de RG e já estão aptos a emitir o documento para os cidadãos que desejarem atualizar seu registro de identidade. Para solicitar o novo RG, é necessário comparecer à Secretaria de Segurança Pública estadual e apresentar os documentos necessários, como certidão de nascimento ou casamento.

Como emitir

Para emitir o novo RG nos estados que já estão realizando a emissão, é preciso seguir alguns passos. Primeiramente, verifique os documentos necessários para solicitar o novo RG, como certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e foto recente. Em seguida, dirija-se à Secretaria de Segurança Pública do seu estado e procure o setor responsável pela emissão do RG. Lá, você será orientado sobre o procedimento a ser seguido e terá seus dados atualizados no sistema.



É importante ressaltar que a emissão do novo RG é gratuita e que o documento antigo ainda é válido. Portanto, caso você não tenha urgência em atualizar seu RG, pode aguardar até que a remessa esteja disponível em seu estado.

Afirma que ainda não emitem o novo RG

Além dos 11 estados que já estão emitindo o novo RG, existem outros 15 estados que ainda não deram início ao processo de emissão. No entanto, o governo federal prorrogou o prazo para adequação, permitindo que esses estados tenham mais dois meses para se prepararem e começarem a emitir o novo RG. Desta forma, é importante ficar atento às atualizações e comunicados das autoridades estaduais para saber quando será possível solicitar o novo documento em seu estado.

Benefícios do novo RG

A unificação do RG com o CPF traz diversos benefícios para os cidadãos brasileiros. Além da praticidade de ter apenas um documento, a unificação também contribui para a redução de fraudes e facilita a identificação dos cidadãos em diversas situações, como abertura de contas bancárias, contratação de serviços e realização de compras. O novo documento também conta com tecnologias avançadas, como QR Code e código de padrão internacional MRZ, que aumentam a segurança e dificultam a falsificação.

Importante iniciativa do Governo

Esta é uma importante iniciativa do governo brasileiro para modernizar e aprimorar o documento de identificação dos cidadãos. Com a unificação do RG com o CPF, será mais prático e seguro comprovar a identidade e o número de cadastro de pessoa física. A emissão do novo documento já está disponível em 11 estados brasileiros, e os demais estados terão mais dois meses para se adequar e começar a emitir o documento. Portanto, se você reside em um desses estados onde a transferência já está disponível, não deixe de atualizar seu RG e aproveite os benefícios que o novo modelo oferece.