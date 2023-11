BRASKEM abre vagas para candidatos com e sem experiência em diversos estados; veja como participar

Uma das maiores empresas do ramo petroquímico do país está com vagas abertas para candidatos em diferentes áreas.

Diversas vagas estão abertas em um novo processo seletivo para a Braskem, empresa líder no mercado de resinas termoplásticas.

Além das vagas efetivas, a empresa ainda oferece oportunidades de estágio para candidatos que possuam entre o nível médio/técnico e superior para diversas áreas.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

Ao todo, a Braskem oferece diversas vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas a seguir:

Analista sênior de remuneração – exclusivo para profissionais com deficiência;

Especialista em análise de riscos de processo;

Estágio em suprimentos- insumos;

Estágio planejamento vinílicos;

Estágio em engenharia com foco em logística – exclusivo para pessoas negras;

Estagiário (a) de auditoria interna;

Especialista de gestão de desempenho industrial;

Estagiário (a) técnico (a) de ssma;

Analista sênior de gerenciamento de produto;

Banco de talentos pessoas com deficiência (pcd);

Banco de talentos pessoas negras;

Banco de talentos pcd – serviços compartilhados (administração de pessoal; contabilidade, financeira e fiscal).

As vagas são destinadas aos estados de São Paulo, Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.



Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar a escolaridade mínima exigida para o cargo, assim como idioma (caso necessário) e habilidades especificas constantes na descrição de cada vaga.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do processo seletivo da Petroquímica Braskem devem acessar o próprio site da empresa e conferir as oportunidades em aberto.

Fora isso, também é possível consultar as vagas pelo perfil do Linkedln da empresa.

A Braskem não informa o salário oferecido, nem os benefícios, mas esclarece que são compatíveis com o mercado de trabalho.

Saiba mais sobre a Braskem

A Braskem é uma empresa comprometida com a economia circular e com a neutralidade de carbono que acredita e investe na inovação como pilar viabilizador de suas ações. A química e o plástico estão presentes em várias áreas do cotidiano: na saúde, alimentação, transporte, produtos para a casa e de uso pessoal e em tantos outros setores essenciais para a sua vida.

Desta forma, a empresa atua continuamente para melhorar a vida das pessoas, gerando soluções sustentáveis por meio da química e do plástico.

A Braskem é uma empresa global com unidades industriais localizadas no Brasil, Estados Unidos, Alemanha e México. Líder na produção de resinas termoplásticas (PE+PP+PVC) nas Américas e 6ª maior petroquímica do mundo. Líder mundial em biopolímeros de PE a partir de matéria-prima renovável e é a maior produtora de PP na América do Norte e líder na produção de PE no México.

Criada em agosto de 2002 pela integração de seis empresas da Organização Odebrecht e do Grupo Mariani, a Braskem é, hoje, a maior produtora de resinas termoplásticas nas Américas e a maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos.

Sua produção é focada nas resinas polietileno (PE), polipropileno (PP) e policloreto de vinila (PVC), além de insumos químicos básicos como eteno, propeno, butadieno, benzeno, tolueno, cloro, soda e solventes, entre outros. Juntos, compõem um dos portfólios mais completos do mercado, ao incluir também o polietileno verde, produzido a partir da cana-de-açúcar, de origem 100% renovável.

A Braskem está inserida no setor químico e petroquímico, que tem participação relevante em inúmeras cadeias produtivas e é essencial para o desenvolvimento econômico. Nesse contexto, a química e o plástico contribuem na criação de soluções sustentáveis para a melhoria da vida das pessoas em setores como moradia, alimentação e mobilidade.