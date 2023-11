BravoCon ‘RHONJ’ de Teresa Giudice desce ao caos

Teresa Giudice foi para Nova Jersey ao lado de um de seus colegas de elenco de ‘RHONJ’ depois que um fã cutucou o urso na BravoCon … forçando-os a repreender essa senhora no verdadeiro lixo do reality show.

A estrela de ‘Real Housewives’ estava dividindo o palco com Jennifer Aydin – que também está no programa – quando alguém na plateia perguntou algo do próprio bolso durante uma seção de perguntas e respostas no domingo em Las Vegas. A consulta não foi nada PG… dê uma olhada você mesmo.