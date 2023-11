Bre Tiesi fala sobre intimidade com Michael B. Jordan: ‘Eu dormi com todos os meus favoritos’

Bre Tiesi recentemente conversou com seus colegas de elenco de ‘Selling Sunset’ e os chocou ao admitir que dormiu com o galã Michael B. Jordan antes de estar com seu atual parceiro, Nick Cannon.

Bre Tiesi afirma que dormiu com Michael B. Jordan

Tudo começou quando o colega Chrishell Stause perguntou ao grupo durante o jantar: “Com quem você dormiria, em termos de celebridade? Quem você escolheria? Ao que Amanza Smith se adiantou e disse” Michael B. Jordan.

Imediatamente Tiesi deu a notícia: “Eu poderia fazer isso, e fiz isso”, ali mesmo Hernan ficou realmente surpreso “Oh! Você tem?! Oh! Oh, meu Deus!, eu quero viver através dessa vagina agora mesmo!“

Tiesi disse confidencialmente: “Dormi com todos os meus favoritos”

Bre ganhou destaque depois de ser modelo e se casar com uma estrela da NFL Johnny Manziel em 2018, no entanto, ela o acusou de traição publicamente e anunciou o divórcio em 2018, que terminou oficialmente em novembro de 2021.

Então, em junho de 2022, Tessi teve o filho de Nick Cannon e fez uma postagem no Instagram descrevendo a incrível experiência do parto “Eu consegui. Um parto domiciliar totalmente natural e não medicamentoso. Esta foi a experiência mais humilhante / desafiadora, mas despertadora e completamente fortalecedora”,

Tiesi elaborou “Não posso agradecer o suficiente à minha equipe por entregar meu filho com segurança. Esta experiência me mudou para sempre e eu não poderia [sic] pediu um parceiro mais incrível e solidário. Papai apareceu para nós. eu não poderia [sic] fiz isso sem você. Não acredito que ele está aqui.”

No entanto, sua jornada pós-parto foi bastante intensa e falou muito sobre Nick Cannon “Eu simplesmente respeito e amo tanto quem ele é como pessoa que quando pensei: ‘Eu quero que meu filho seja essa pessoa? Olhe para suas características, olhe para sua personalidade, veja como você trata as pessoas’, isso é muito mais importante para mim do que qualquer coisa.”