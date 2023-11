Brendan Allen pede luta pelo desafiante número 1 após vitória desigual sobre Paul Craig no UFC Vegas 82

Brendan Allen quer um avanço na competição depois de despachar mais um adversário de forma dominante.

Desta vez, Allen atacou Paul Craig na luta principal do UFC Vegas 82 com um jogo de luta agarrado devastador que o viu acertar o lutador escocês no chão antes de finalizar com um mata-leão no terceiro round.

Apesar de um grande esforço para escapar, Craig foi forçado a desistir com apenas 38 segundos do terceiro round, garantindo a Allen sua sexta vitória consecutiva – com cinco dessas lutas terminando em finalização. Agora Allen espera que o UFC o recompense com uma luta que possa finalmente lhe render a chance pelo título.

“Sou um homem de palavra, é isso que faço”, disse Allen depois. “Eu preciso de uma chance para o candidato número 1. Eu acho que mereço isso. Eu mereci. Eu venci todos que eles colocaram na minha frente. Eu terminei eles. Quem quer que o UFC diga que é. Eu não me importo com quem. [Robert] Whittaker, [Jared] Cannoneiro, [Khamzat Chimaev], quem quer que seja, eu não me importo. Estou tentando lutar.

“Quero o candidato número 1, sou o melhor do mundo. Estou aqui para provar isso. Se você disser o contrário, venha me mostrar, não me diga.”

Os dois pesos médios são conhecidos pelo grappling de alto nível, então foi exatamente isso que aconteceu no round inicial, com Paul pressionando no clinche, que foi revertido com uma queda na hora certa de Allen. No chão, Allen foi ultraagressivo ao subir na montada enquanto desferia socos e cotoveladas por cima.

Uma confusão levou Allen a travar um mata-leão e parecia que ele conseguiria finalizar, mas Paul estava atacando simultaneamente com um cortador de panturrilha. A pressão do cortador de panturrilha fez Allen abandonar a finalização, mas ele rapidamente atacou com uma chave de tornozelo enquanto os lutadores continuavam lutando por posição.

No início do segundo round, os dois lutadores dispararam em pé, mas foi Allen quem acertou um golpe mais limpo antes que a luta voltasse ao chão. A partir daí, Allen desferiu uma cotovelada feia que abriu um enorme corte na cabeça de Craig enquanto ele continuava atacando por cima.

Allen foi implacável em seus ataques ofensivos e Paul ficou preso tentando sobreviver em muitas das trocas. Com Allen no controle total, ele decidiu arrastar Paul para o chão uma última vez no terceiro round e avançou rapidamente para pegar as costas do oponente.

Não demorou muito para Allen passar os braços sob o queixo para garantir a finalização e Paul bateu para encerrar a luta uma fração de segundo depois.

Desde que chegou ao UFC, Allen foi anunciado como uma grande perspectiva, mas está rapidamente emergindo como uma séria ameaça para qualquer pessoa no mundo até 185 libras, especialmente porque continua a ganhar confiança com essas vitórias de alto nível. Resta saber se o UFC considerará seu pedido para uma luta de desafiante número 1, mas tudo parece possível com Allen continuando a atropelar sua concorrência.

“Estou indo”, disse Allen com um alerta para a divisão dos médios. “Estou com um problema. Venha me ver se quiser.