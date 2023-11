Brendan Allen revela que ‘coisas estavam estalando’ no joelho e tornozelo durante a tentativa de fatiar a panturrilha de Paul Craig

Brendan Allen garantiu a sexta vitória consecutiva ao nocautear Paul Craig com um mata-leão na luta principal do UFC Vegas 82, mas ainda recebeu críticas sobre seu desempenho.

Em primeiro lugar, Allen ficou desapontado por ter permitido que Craig se aprofundasse em um cortador de panturrilha, o que na verdade o forçou a abandonar seu próprio estrangulamento no início da luta. Allen não sentiu que suas pernas estavam em risco na luta, mas do nada, ele se viu em perigo considerável, com danos potenciais causados ​​pela tentativa de finalização.

“Eu não esperava que ele atacasse minhas pernas”, disse Allen durante o show pós-luta do UFC Vegas 82. “Vi ele fazer isso em uma ou duas lutas, mas não esperava que ele afundasse. É por isso que continuei deixando-o mergulhar, porque eu realmente não me importava.

“Eu queria ir pelas costas dele. Mas ele me fez engolir um pouco minhas palavras com isso. Eu estava tipo, não posso acreditar que o deixei afundar daquele jeito. Eu nunca faço isso. Saí com a vitória. Entrei em uma posição lá que foi um pouco peluda, mas não sou novo nisso, sou fiel a isso. Apenas outro dia.”

Embora tenha escapado da finalização e mantido o domínio durante o resto da luta, Allen admite que Paul definitivamente o prendeu em uma posição ruim que poderia ter causado danos consideráveis.

“As coisas estavam estourando”, revelou Allen. “Mas acho que já estalei muitas coisas nos tornozelos antes. Eu senti isso estourando, mas eu sabia que uma hora, quando você pratica jiu-jitsu o suficiente, você sabe que não tem mais. Você sabe que ele não está mais sofrendo, nada mais vai acontecer.

“Mais uma vez, já estive em muitas posições como essa. Eu fui surpreendido em torneios e coisas assim enquanto crescia, então eu sabia que não havia mais nada em termos de extensão. Então eu estava bem, mas estou um pouco dolorido agora.”

Um cortador de panturrilha normalmente coloca muita pressão no joelho, mas Allen diz que foi o tornozelo que piorou durante a finalização e após a luta. Ele não prevê nenhuma lesão grave como resultado, mas Allen também não planeja lutar novamente até abril de 2024, então ele terá tempo para se recuperar, se necessário.

“É mais meu tornozelo”, explicou Allen. “Foi apenas a partir daquela transição. Senti no tornozelo e no joelho, mas não me sinto tão mal no joelho agora. Eu sinto isso no meu tornozelo, mas foi só naquela transição, e senti isso na segunda [round] quando foi sair, mas, novamente, a culpa é minha.

“Paul é um cara durão. Estou feliz por ter esse nome no meu currículo. Eu defendi meu [rankings] lugar agora duas vezes e acho que ganhei minha chance de ser o candidato número 1. Estou empatado com a maior sequência de vitórias [in the middleweight division] e estou acabando com esses caras.”

Imediatamente após a vitória, Allen convocou uma luta pelo desafiante número 1 enquanto continua eliminando os pesos médios que estão atrás dele no ranking.

Idealmente, Allen retornará contra alguém que lhe permitirá eventualmente competir pelo título do UFC, mas permitirá que os matchmakers decidam o nome na outra ponta do acordo de luta.

Até então, ele ficará de olho nas maiores lutas que acontecerão na categoria até 185 libras, incluindo a luta pelo título no UFC 297, em janeiro, quando Sean Strickland defenderá seu cinturão pela primeira vez contra o peso médio sul-africano Dricus du Plessis.

Embora nunca tenha enfrentado du Plessis em sua carreira, Allen tem uma derrota por nocaute em seu currículo de Strickland quando os dois se enfrentaram em 2020. Desde então, Allen teve um recorde de 8-1 no geral e está ansioso pelo dia em que poderá vingar aquela derrota para Strickland.

“Eu estive lá com Sean”, disse Allen. “Eu era muito mais jovem, era muito [more] imaturo mentalmente, e acho que ainda estava vencendo aquela luta. Acabei de fazer um barulho ruim e fui pego.

“Estou feliz que ele seja o campeão. Parabéns para ele. Eu acho que ele é um cara engraçado. Acho que ele faz as travessuras, mas deixando isso de lado, no fundo sei que estou melhor e acho que ele também, mas veremos o que acontece.

Quanto à próxima luta de Strickland, Allen espera que ele dê conta do recado, pois ele simplesmente não parece muito impressionado com du Plessis ou com sua atual passagem pelo UFC.

“Dricus apenas fala e pega os caras em rajadas, mas fora isso [Robert] Whittaker, quem ele venceu o tempo todo numa luta? Allen disse. “Ele está sempre perdendo e volta, o que é ótimo. Ele é bom em cavar fundo, parabéns para ele.

“Mas eu pessoalmente não acho que ele supere Sean. Ele definitivamente não me bate, então não me preocupo com isso.”