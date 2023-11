Brielle Biermann não está grávida, apenas Kim Zolciak postando clickbait por dinheiro

Fontes familiarizadas com a situação dizem ao TMZ … Brielle não está realmente grávida, apesar da postagem de Kim sugerir o contrário, e Kim está recebendo uma recompensa financeira com o artigo clickbait.

As dificuldades financeiras de Kim e Kroy foram bem documentadas… começando com as alegações $ 1 milhão eles devem ao IRS e vários processos judiciais contra eles por contas não pagas.

Como lhe dissemos pela primeira vez… no início deste mês, Kim estava processado pelo Bank of America por mais de US $ 50 mil em dívidas de cartão de crédito. Kim também foi processado em agosto pela SAKS/CAPITAL ONE por arquivando para pagar uma fatura de cartão de crédito de US$ 156 mil.